Лавров: у переговоров РФ и Украины в Беларуси нет альтернативы

10 марта 2022 в 15:16 Размер текста - 17 +

Инициатива по гумкоридорам на Украине остается в силе, заявил Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что переговоры с Украиной в Беларуси безальтернативны. По его словам, инициатива по гуманитарным коридорам на Украине остается в силе. «Переговоры с Украиной в Белоруссии безальтернативны. Исходим из того, что нынешний контакт не будет обесценивать их. При этом инициатива по гумкоридорам на Украине остается в силе», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой украинского Министерства иностранных дел Дмитрием Кулебой, трансляция которой велась на «России 24». В четверг в Турции состоялась встреча глав МИД России, Украины и Турции. Это первые консультации Лаврова и главой МИД Украины с начала российской спецоперации. Утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Он отметил, что прямое нападение на Россию приведет к разгрому агрессора. Лидер Украины ввел военное положение на территории страны. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что переговоры с Украиной в Беларуси безальтернативны. По его словам, инициатива по гуманитарным коридорам на Украине остается в силе. «Переговоры с Украиной в Белоруссии безальтернативны. Исходим из того, что нынешний контакт не будет обесценивать их. При этом инициатива по гумкоридорам на Украине остается в силе», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой украинского Министерства иностранных дел Дмитрием Кулебой, трансляция которой велась на «России 24». В четверг в Турции состоялась встреча глав МИД России, Украины и Турции. Это первые консультации Лаврова и главой МИД Украины с начала российской спецоперации. Утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Он отметил, что прямое нападение на Россию приведет к разгрому агрессора. Лидер Украины ввел военное положение на территории страны.