Лавров: у переговоров РФ и Украины в Беларуси нет альтернативы

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Всероссийский форум
Инициатива по гумкоридорам на Украине остается в силе, заявил Сергей Лавров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что переговоры с Украиной в Беларуси безальтернативны. По его словам, инициатива по гуманитарным коридорам на Украине остается в силе.

«Переговоры с Украиной в Белоруссии безальтернативны. Исходим из того, что нынешний контакт не будет обесценивать их. При этом инициатива по гумкоридорам на Украине остается в силе», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой украинского Министерства иностранных дел Дмитрием Кулебой, трансляция которой велась на «России 24».

В четверг в Турции состоялась встреча глав МИД России, Украины и Турции. Это первые консультации Лаврова и главой МИД Украины с начала российской спецоперации. Утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Он отметил, что прямое нападение на Россию приведет к разгрому агрессора. Лидер Украины ввел военное положение на территории страны.

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что переговоры с Украиной в Беларуси безальтернативны. По его словам, инициатива по гуманитарным коридорам на Украине остается в силе. «Переговоры с Украиной в Белоруссии безальтернативны. Исходим из того, что нынешний контакт не будет обесценивать их. При этом инициатива по гумкоридорам на Украине остается в силе», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой украинского Министерства иностранных дел Дмитрием Кулебой, трансляция которой велась на «России 24». В четверг в Турции состоялась встреча глав МИД России, Украины и Турции. Это первые консультации Лаврова и главой МИД Украины с начала российской спецоперации. Утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Он отметил, что прямое нападение на Россию приведет к разгрому агрессора. Лидер Украины ввел военное положение на территории страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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