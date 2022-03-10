Лавров: Россия не нападала на Украину

Россия не нападала на Украину и не планирует нападать на другие страны. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров России и Украины. Трансляция пресс-конференции идет на телеканале «Россия 24».
«Отвечая на вас вопрос: планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны нападать не планируем. Мы и на Украину не нападали. Мы многократно объяснили: возникла ситуация, которая создает прямые угрозы безопасности РФ. Вопреки нашим призывам и предложениям, нас никто не услышал», — сказал Лавров.
Министр уверил, что недавно выявленные факты показывают, что Украина планировала напасть на Донецкую и Луганскую народные республики. «Нападение на эти республики тщательно планировалось на эти месяцы», — заключил Лавров.
Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что специальная операция необходима для того, чтобы прекратить убийство мирных граждан в Донбассе. Президент отметил, что приостановка спецоперации возможна только после выполнения Украиной требований РФ, пишет RT.
Россия не нападала на Украину и не планирует нападать на другие страны. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров России и Украины. Трансляция пресс-конференции идет на телеканале «Россия 24». «Отвечая на вас вопрос: планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны нападать не планируем. Мы и на Украину не нападали. Мы многократно объяснили: возникла ситуация, которая создает прямые угрозы безопасности РФ. Вопреки нашим призывам и предложениям, нас никто не услышал», — сказал Лавров. Министр уверил, что недавно выявленные факты показывают, что Украина планировала напасть на Донецкую и Луганскую народные республики. «Нападение на эти республики тщательно планировалось на эти месяцы», — заключил Лавров. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что специальная операция необходима для того, чтобы прекратить убийство мирных граждан в Донбассе. Президент отметил, что приостановка спецоперации возможна только после выполнения Украиной требований РФ, пишет RT.