Лавров: Россия не нападала на Украину

10 марта 2022 в 15:27 Размер текста - 17 +

Украина тщательно планировала нападение на Донбасс, сообщил Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия не нападала на Украину и не планирует нападать на другие страны. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров России и Украины. Трансляция пресс-конференции идет на телеканале «Россия 24». «Отвечая на вас вопрос: планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны нападать не планируем. Мы и на Украину не нападали. Мы многократно объяснили: возникла ситуация, которая создает прямые угрозы безопасности РФ. Вопреки нашим призывам и предложениям, нас никто не услышал», — сказал Лавров. Министр уверил, что недавно выявленные факты показывают, что Украина планировала напасть на Донецкую и Луганскую народные республики. «Нападение на эти республики тщательно планировалось на эти месяцы», — заключил Лавров. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что специальная операция необходима для того, чтобы прекратить убийство мирных граждан в Донбассе. Президент отметил, что приостановка спецоперации возможна только после выполнения Украиной требований РФ, пишет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия не нападала на Украину и не планирует нападать на другие страны. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров России и Украины. Трансляция пресс-конференции идет на телеканале «Россия 24». «Отвечая на вас вопрос: планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны нападать не планируем. Мы и на Украину не нападали. Мы многократно объяснили: возникла ситуация, которая создает прямые угрозы безопасности РФ. Вопреки нашим призывам и предложениям, нас никто не услышал», — сказал Лавров. Министр уверил, что недавно выявленные факты показывают, что Украина планировала напасть на Донецкую и Луганскую народные республики. «Нападение на эти республики тщательно планировалось на эти месяцы», — заключил Лавров. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что специальная операция необходима для того, чтобы прекратить убийство мирных граждан в Донбассе. Президент отметил, что приостановка спецоперации возможна только после выполнения Украиной требований РФ, пишет RT.