В МИД РФ заявили, что Путин «когда-нибудь» встретится с Зеленским

10 марта 2022 в 15:47 Размер текста - 17 +

Владимир Путин никогда не отказывается от контактов, отметил Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин не отказывался от встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Когда-нибудь эта встреча будет организована. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров России и Украины. Трансляция пресс-конференции идет на телеканале «Россия 24». «Президент Путин никогда не отказывается от контактов. Мы всегда готовы встречаться, если мы можем достичь какую-то добавленную стоимость и можем решить проблему. Президент Путин не отказывается от встречи с Зеленским, когда-нибудь она состоится, но для этого надо провести подготовительную работу. Украинское руководство последние годы проводит встречи ради встреч, предпочитает симулировать конкретные решения», — сказал Лавров. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам переговоров отметил, что стороны не пришли к согласию. По словам Кулебы, Киев не будет выполнять требования России. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что спецоперация призвана защитить жителей Донбасса от геноцида, пишет «Национальная служба новостей». В Минобороны РФ сообщили, то украинские националисты насильно удерживают около 4,5 млн человек в качестве заложников, отмечает деловое издание «Взгляд». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин не отказывался от встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Когда-нибудь эта встреча будет организована. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров России и Украины. Трансляция пресс-конференции идет на телеканале «Россия 24». «Президент Путин никогда не отказывается от контактов. Мы всегда готовы встречаться, если мы можем достичь какую-то добавленную стоимость и можем решить проблему. Президент Путин не отказывается от встречи с Зеленским, когда-нибудь она состоится, но для этого надо провести подготовительную работу. Украинское руководство последние годы проводит встречи ради встреч, предпочитает симулировать конкретные решения», — сказал Лавров. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам переговоров отметил, что стороны не пришли к согласию. По словам Кулебы, Киев не будет выполнять требования России. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что спецоперация призвана защитить жителей Донбасса от геноцида, пишет «Национальная служба новостей». В Минобороны РФ сообщили, то украинские националисты насильно удерживают около 4,5 млн человек в качестве заложников, отмечает деловое издание «Взгляд».