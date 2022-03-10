Глава МИД Украины: Киев не будет выполнять требования России

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Отчетно-выборная конференция челябинского регионального отделения партии ЕР. Челябинск, депутат, чиновник, портфель, бизнесмен
В ходе переговоров РФ и Украине не удалось прийти к согласию Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ходе переговоров России и Украины стороны не пришли к согласию по прекращению огня, Киев не намерен выполнять требования РФ. Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции по итогам переговоров.

«Переговоры были сложными, мы попытались найти дипломатическое решение ситуации. Обсуждались вопросы открытия гуманитарных коридоров. Прогресса по перемирию и прекращению огня нет. Киев не намерен выполнять требования, выдвинутые Россией», — передает слова Кулебы РИА «Новости».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что инициативы России по открытию гуманитарных коридоров остаются в силе. Министр подчеркнул, что спецоперация РФ идет по плану.

Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Россия и Украина провели несколько раундов переговоров в Беларуси. Армия РФ почти полностью вывела из строя систему ПВО и ВВС Украины, заявляли в Минобороны. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что специальная операция необходима для того, чтобы прекратить убийство мирных граждан в Донбассе.

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В ходе переговоров России и Украины стороны не пришли к согласию по прекращению огня, Киев не намерен выполнять требования РФ. Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции по итогам переговоров. «Переговоры были сложными, мы попытались найти дипломатическое решение ситуации. Обсуждались вопросы открытия гуманитарных коридоров. Прогресса по перемирию и прекращению огня нет. Киев не намерен выполнять требования, выдвинутые Россией», — передает слова Кулебы РИА «Новости». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что инициативы России по открытию гуманитарных коридоров остаются в силе. Министр подчеркнул, что спецоперация РФ идет по плану. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Россия и Украина провели несколько раундов переговоров в Беларуси. Армия РФ почти полностью вывела из строя систему ПВО и ВВС Украины, заявляли в Минобороны. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что специальная операция необходима для того, чтобы прекратить убийство мирных граждан в Донбассе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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