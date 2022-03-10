Глава МИД Украины: Киев не будет выполнять требования России

В ходе переговоров России и Украины стороны не пришли к согласию по прекращению огня, Киев не намерен выполнять требования РФ. Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции по итогам переговоров.
«Переговоры были сложными, мы попытались найти дипломатическое решение ситуации. Обсуждались вопросы открытия гуманитарных коридоров. Прогресса по перемирию и прекращению огня нет. Киев не намерен выполнять требования, выдвинутые Россией», — передает слова Кулебы РИА «Новости».
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что инициативы России по открытию гуманитарных коридоров остаются в силе. Министр подчеркнул, что спецоперация РФ идет по плану.
В ходе переговоров России и Украины стороны не пришли к согласию по прекращению огня, Киев не намерен выполнять требования РФ. Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции по итогам переговоров. «Переговоры были сложными, мы попытались найти дипломатическое решение ситуации. Обсуждались вопросы открытия гуманитарных коридоров. Прогресса по перемирию и прекращению огня нет. Киев не намерен выполнять требования, выдвинутые Россией», — передает слова Кулебы РИА «Новости». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что инициативы России по открытию гуманитарных коридоров остаются в силе. Министр подчеркнул, что спецоперация РФ идет по плану. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Россия и Украина провели несколько раундов переговоров в Беларуси. Армия РФ почти полностью вывела из строя систему ПВО и ВВС Украины, заявляли в Минобороны. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что специальная операция необходима для того, чтобы прекратить убийство мирных граждан в Донбассе.