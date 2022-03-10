Водители Салехарда не могут пройти техосмотр

В Салехарде закрылись все ПТО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Автовладельцы Салехарда не могут пройти техосмотр, поскольку в городе отсутствуют специализированные для этого пункты. Об этом URA.RU сообщил один из владельцев ПТО, пожелавший остаться анонимным.

«В Салехарде было несколько пунктов обслуживания, в которых можно было пройти техосмотр. Однако сегодня ни один из них не работает. Связано это, в первую очередь, с мартовскими изменениями в законе о техосмотре. Лицензии закончились и продлевать их смысла нет», — пояснил инсайдер.

В администрации Салехарда агентству подтвердили информацию и ответили, что пройти техосмотр можно только в Лабытнанги. «В городе услуги по проведению технического осмотра автомобилей оказывали только коммерческие организации. На сегодняшний день в Салехарде такие организации отсутствуют. Ближайший такой пункт находится в Лабытнанги», — ответили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что с 1 марта владельцам легковых автомобилей, которые используют транспортное средство в личных целях, необязательно проходить техосмотр. Он нужен только при постановке автомобиля на учет, при смене владельца, если возраст машины превышает четыре года, и при внесении изменений в конструкцию и замене основных агрегатов автомобиля.