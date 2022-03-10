Лавров: экономика Россия больше не будет зависеть от Запада

10 марта 2022 в 16:04 Размер текста - 17 +

Западные компании стали инструментом политической агрессии против России, отметил Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия решит все экономические проблемы и сделает свою экономику полностью независимой от западных компаний. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров России и Украины. Трансляция пресс-конференции идет на телеканале «Россия 24». «Мы решим эту проблему и решим ее так, чтобы больше никогда не зависеть от западных партнеров. Западные компании не руководствуются интересами своего бизнеса, они стали инструментом политической агрессии против России. Мы сделаем так, чтобы больше никогда в такой ситуации не оказываться, и чтобы никакой „дядя Сэм“ не мог принимать решения, нацеленные на разрушение нашей экономики», — сказал Лавров. Ранее США и Евросоюз ввели масштабные экономические санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После этого западные компании начали массово уходить с российского рынка. Глава организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов заявил, что необходимо национализировать компании, которые уходят из России. В частности в этом списке оказались Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald’s, Porsche, Toyota и H&M. В Кремле назвали действия западных компаний «экономической войной». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия решит все экономические проблемы и сделает свою экономику полностью независимой от западных компаний. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров России и Украины. Трансляция пресс-конференции идет на телеканале «Россия 24». «Мы решим эту проблему и решим ее так, чтобы больше никогда не зависеть от западных партнеров. Западные компании не руководствуются интересами своего бизнеса, они стали инструментом политической агрессии против России. Мы сделаем так, чтобы больше никогда в такой ситуации не оказываться, и чтобы никакой „дядя Сэм“ не мог принимать решения, нацеленные на разрушение нашей экономики», — сказал Лавров. Ранее США и Евросоюз ввели масштабные экономические санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После этого западные компании начали массово уходить с российского рынка. Глава организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов заявил, что необходимо национализировать компании, которые уходят из России. В частности в этом списке оказались Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald’s, Porsche, Toyota и H&M. В Кремле назвали действия западных компаний «экономической войной».