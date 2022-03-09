09 марта 2022

В России составили список компаний для национализации. Среди них McDonald’s, IKEA и Apple

© Служба новостей «URA.RU»
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Крым. День перед референдумом., флаг россии, флаг крыма
В списке по национализации числятся 59 компаний Фото:
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В России составили список зарубежных компаний, которые могут быть национализированы. На данный момент список насчитывает 59 иностранных компаний, сообщил глава организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

«В правительство и Генпрокуратуру направлен список иностранных компаний, которые можно национализировать из-за прекращения их работы в России <…> Пока в перечне 59 компаний, но он будет расширяться в зависимости от новых заявлений иностранного бизнеса. В числе тех, кто уже оказался в документе: Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald’s, Porsche, Toyota, H&M и другие», — рассказал Павлов «Известиям».

После начавшейся 24 февраля спецоперации российских войск на Украине многие страны вводят экономические санкции в отношении России. О решении приостановить работу в РФ сообщили Calvin Klein и Tommy Hilfiger, Zara, а также компания Inditex. Аналогичное заявление сделала шведская компания IKEA. К санкциям также присоединились компании Procter & Gamble и Unilever. Компания Amazon приостановила отправку товаров в Россию.

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В России составили список зарубежных компаний, которые могут быть национализированы. На данный момент список насчитывает 59 иностранных компаний, сообщил глава организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов. «В правительство и Генпрокуратуру направлен список иностранных компаний, которые можно национализировать из-за прекращения их работы в России <…> Пока в перечне 59 компаний, но он будет расширяться в зависимости от новых заявлений иностранного бизнеса. В числе тех, кто уже оказался в документе: Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald’s, Porsche, Toyota, H&M и другие», — рассказал Павлов «Известиям». После начавшейся 24 февраля спецоперации российских войск на Украине многие страны вводят экономические санкции в отношении России. О решении приостановить работу в РФ сообщили Calvin Klein и Tommy Hilfiger, Zara, а также компания Inditex. Аналогичное заявление сделала шведская компания IKEA. К санкциям также присоединились компании Procter & Gamble и Unilever. Компания Amazon приостановила отправку товаров в Россию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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