10 февраля 2022

Свердловский губернатор отменил дистант. Но не для всех

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Пока на дистанционном обучении остаются ученики государственных колледжей Фото:
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Свердловский области Евгений Куйвашев ослабил коронавирусные ограничения. С 17 февраля для части детей отменено дистанционное обучение. Об этом глава региона заявил в своем Instagram. При этом студенты государственных колледжей останутся на дистанте.

«Уже завтра все дети смогут вернуться на занятия в кружки и секции, в том числе в спортивные. А с 17 февраля ученики 1-8 классов смогут выйти на учебу в школы. Пока на дистанционном обучении остаются ученики государственных колледжей», — сообщает Куйвашев. Он также рекомендовал частным и муниципальным колледжам пока оставить диктант.

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Губернатор Свердловский области Евгений Куйвашев ослабил коронавирусные ограничения. С 17 февраля для части детей отменено дистанционное обучение. Об этом глава региона заявил в своем Instagram. При этом студенты государственных колледжей останутся на дистанте. «Уже завтра все дети смогут вернуться на занятия в кружки и секции, в том числе в спортивные. А с 17 февраля ученики 1-8 классов смогут выйти на учебу в школы. Пока на дистанционном обучении остаются ученики государственных колледжей», — сообщает Куйвашев. Он также рекомендовал частным и муниципальным колледжам пока оставить диктант. Новость дополняется
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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