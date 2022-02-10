Пока на дистанционном обучении остаются ученики государственных колледжей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Свердловский области Евгений Куйвашев ослабил коронавирусные ограничения. С 17 февраля для части детей отменено дистанционное обучение. Об этом глава региона заявил в своем Instagram. При этом студенты государственных колледжей останутся на дистанте.

«Уже завтра все дети смогут вернуться на занятия в кружки и секции, в том числе в спортивные. А с 17 февраля ученики 1-8 классов смогут выйти на учебу в школы. Пока на дистанционном обучении остаются ученики государственных колледжей», — сообщает Куйвашев. Он также рекомендовал частным и муниципальным колледжам пока оставить диктант.

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