Свердловский губернатор готовится ослабить COVID-ограничения

Евгений Куйвашев может подписать указ об ослаблении ограничений до 12 февраля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев готовится подписать указ об ослаблении ограничений, введенных в пандемию коронавируса. Об этом сообщил источник в правительстве региона.

«Указ подпишут до субботы, это активно обсуждают в кулуарах», — сообщает E1.ru со ссылкой на источник. Инсайдер высказал мнение, что глава региона в своих решениях опирается на федеральные тенденции в COVID-ограничениях.

В частности, по словам источника, губернатор разрешит учреждениям допобразования принимать обучающихся очно. Документ также предполагает, что дети смогут посещать спортивные объекты.

URA.RU обратилось к представителю Куйвашева Анне Шкериной. «Если губернатор подпишет указ, вы об этом узнаете из открытых источников», — сообщила она.

Ранее сообщалось, что свердловские власти усиливают коронавирусные ограничения, запрещая работу детских лагерей. Суды Екатеринбурга закрыли для посетителей. Все эти меры призваны снизить рост заболеваемости в регионе.