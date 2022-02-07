07 февраля 2022

Свердловский губернатор готовится ослабить COVID-ограничения

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание, пресс-подходы губернаторы. Москва, куйвашев евгений, портрет
Евгений Куйвашев может подписать указ об ослаблении ограничений до 12 февраля Фото:
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев готовится подписать указ об ослаблении ограничений, введенных в пандемию коронавируса. Об этом сообщил источник в правительстве региона.

«Указ подпишут до субботы, это активно обсуждают в кулуарах», — сообщает E1.ru со ссылкой на источник. Инсайдер высказал мнение, что глава региона в своих решениях опирается на федеральные тенденции в COVID-ограничениях.

В частности, по словам источника, губернатор разрешит учреждениям допобразования принимать обучающихся очно. Документ также предполагает, что дети смогут посещать спортивные объекты.

URA.RU обратилось к представителю Куйвашева Анне Шкериной. «Если губернатор подпишет указ, вы об этом узнаете из открытых источников», — сообщила она.

Ранее сообщалось, что свердловские власти усиливают коронавирусные ограничения, запрещая работу детских лагерей. Суды Екатеринбурга закрыли для посетителей. Все эти меры призваны снизить рост заболеваемости в регионе.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев готовится подписать указ об ослаблении ограничений, введенных в пандемию коронавируса. Об этом сообщил источник в правительстве региона. «Указ подпишут до субботы, это активно обсуждают в кулуарах», — сообщает E1.ru со ссылкой на источник. Инсайдер высказал мнение, что глава региона в своих решениях опирается на федеральные тенденции в COVID-ограничениях. В частности, по словам источника, губернатор разрешит учреждениям допобразования принимать обучающихся очно. Документ также предполагает, что дети смогут посещать спортивные объекты. URA.RU обратилось к представителю Куйвашева Анне Шкериной. «Если губернатор подпишет указ, вы об этом узнаете из открытых источников», — сообщила она. Ранее сообщалось, что свердловские власти усиливают коронавирусные ограничения, запрещая работу детских лагерей. Суды Екатеринбурга закрыли для посетителей. Все эти меры призваны снизить рост заболеваемости в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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