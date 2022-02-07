Свердловский губернатор готовится ослабить COVID-ограничения

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев готовится подписать указ об ослаблении ограничений, введенных в пандемию коронавируса. Об этом сообщил источник в правительстве региона.
«Указ подпишут до субботы, это активно обсуждают в кулуарах», — сообщает E1.ru со ссылкой на источник. Инсайдер высказал мнение, что глава региона в своих решениях опирается на федеральные тенденции в COVID-ограничениях.
В частности, по словам источника, губернатор разрешит учреждениям допобразования принимать обучающихся очно. Документ также предполагает, что дети смогут посещать спортивные объекты.
URA.RU обратилось к представителю Куйвашева Анне Шкериной. «Если губернатор подпишет указ, вы об этом узнаете из открытых источников», — сообщила она.
Ранее сообщалось, что свердловские власти усиливают коронавирусные ограничения, запрещая работу детских лагерей. Суды Екатеринбурга закрыли для посетителей. Все эти меры призваны снизить рост заболеваемости в регионе.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев готовится подписать указ об ослаблении ограничений, введенных в пандемию коронавируса. Об этом сообщил источник в правительстве региона. «Указ подпишут до субботы, это активно обсуждают в кулуарах», — сообщает E1.ru со ссылкой на источник. Инсайдер высказал мнение, что глава региона в своих решениях опирается на федеральные тенденции в COVID-ограничениях. В частности, по словам источника, губернатор разрешит учреждениям допобразования принимать обучающихся очно. Документ также предполагает, что дети смогут посещать спортивные объекты. URA.RU обратилось к представителю Куйвашева Анне Шкериной. «Если губернатор подпишет указ, вы об этом узнаете из открытых источников», — сообщила она. Ранее сообщалось, что свердловские власти усиливают коронавирусные ограничения, запрещая работу детских лагерей. Суды Екатеринбурга закрыли для посетителей. Все эти меры призваны снизить рост заболеваемости в регионе.