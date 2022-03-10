Доставщик пиццы пытался забрать полкило наркотиков около Шарташа

Курьера поместили в СИЗО до середины апреля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Полиция Екатеринбурга поймала доставщика пиццы и роллов, который собирал «закладки» с наркотиками почти на полкилограмма. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы Свердловского главка полиции Валерий Горелых.

«27-летний ранее не судимый уроженец одной из бывших союзных республик, подрабатывавший доставщиком пиццы и роллов в известной фирме, вскоре был задержан. В сети полицейских, как оказалось, угодил достаточно матерый наркодилер, осуществлявший сбор так называемых закладок», — рассказал Горелых. Он отметил, что наркотики молодой человек собирал недалеко от озера Шарташ.

В планах курьера было забрать 490 граммов запрещенного вещества. Он решил помочь полиции и сообщил, где находятся остальные свертки. По его наводке полиция нашла также весы и материалы для упаковки «закладок».

Горелых рассказал, что делом наркокурьера занялся старший следователь полиции капитан юстиции Тофик Багиров, который довел до суда более ста человек по аналогичным преступлениям. Им всем были вынесены приговоры.