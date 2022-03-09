09 марта 2022
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Экс-чемпион мира Анатолий Карпов посетит Салехард

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция ФИДЕ. Екатеринбург, карпов анатолий
Анатолий Карпов посетит одноименную шахматную школу и проведет мастер-класс в «Полярисе» Фото:

Международный гроссмейстер Анатолий Карпов посетит одноименную шахматную школы в Салехарде (ЯНАО). Об этом сообщается на официальной странице в «ВКонтакте» окружного департамента спорта.

«Салехард посетит Анатолий Карпов — международный гроссмейстер, заслуженный мастер спорта СССР, многократный чемпион мира по шахматам. На Ямале имя прославленного шахматиста носит Полярная шахматная школа. Анатолий Карпов открыл ее во время своего визита в Салехард в 2001 году», — говорится в сообщении.

После посещения шахматной школы 11 марта Анатолий Карпов проведет лекцию в арт-резиденции «Полярис». Гроссмейстер проведет разбор партий из матча Карпов-Корчной, а также пообщается со спортсменами и проведет автограф-сессию.

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Международный гроссмейстер Анатолий Карпов посетит одноименную шахматную школы в Салехарде (ЯНАО). Об этом сообщается на официальной странице в «ВКонтакте» окружного департамента спорта. «Салехард посетит Анатолий Карпов — международный гроссмейстер, заслуженный мастер спорта СССР, многократный чемпион мира по шахматам. На Ямале имя прославленного шахматиста носит Полярная шахматная школа. Анатолий Карпов открыл ее во время своего визита в Салехард в 2001 году», — говорится в сообщении. После посещения шахматной школы 11 марта Анатолий Карпов проведет лекцию в арт-резиденции «Полярис». Гроссмейстер проведет разбор партий из матча Карпов-Корчной, а также пообщается со спортсменами и проведет автограф-сессию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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