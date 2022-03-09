Экс-чемпион мира Анатолий Карпов посетит Салехард

Анатолий Карпов посетит одноименную шахматную школу и проведет мастер-класс в «Полярисе» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Международный гроссмейстер Анатолий Карпов посетит одноименную шахматную школы в Салехарде (ЯНАО). Об этом сообщается на официальной странице в «ВКонтакте» окружного департамента спорта.

«Салехард посетит Анатолий Карпов — международный гроссмейстер, заслуженный мастер спорта СССР, многократный чемпион мира по шахматам. На Ямале имя прославленного шахматиста носит Полярная шахматная школа. Анатолий Карпов открыл ее во время своего визита в Салехард в 2001 году», — говорится в сообщении.

После посещения шахматной школы 11 марта Анатолий Карпов проведет лекцию в арт-резиденции «Полярис». Гроссмейстер проведет разбор партий из матча Карпов-Корчной, а также пообщается со спортсменами и проведет автограф-сессию.