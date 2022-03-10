Центробанк рассказал, в каких странах работает карта «Мир»

Банк России рассказал, что картой платежной системы «Мир» можно воспользоваться в 10 странах. Среди них Турция, Вьетнам, Абхазия, Армения. Об этом сообщили на странице банка в telegram-канале.
После отказа работать в России Visa и Mastercard, граждане могут пользоваться национальной платежной системой «Мир», в том числе и за рубежом, сообщили в ЦБ. В списке находятся следующие страны:
- Турция (снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков Turkiye Is Bankasi, Ziraat Bankasi, VakifBank);
- Вьетнам (в инфраструктуре платежной системы NAPAS (банки BIDV, VRB);
- Армения (снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков-участников платежной системы ArCa);
- Таджикистан (снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах участников платежной системы Корти Милли и Express Pay (Душанбе Сити);
- Белоруссия (снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков-участников платежной системы БЕЛКАРТ, а также ВТБ Беларусь);
- Казахстан (снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков ВТБ, Сбербанка, Народного Банка Республики Казахстан (Халык Банк), Банка Центр-Кредит);
- Киргизия (снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков-участников платежной системы ЭЛКАРТ);
- Узбекистан (снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков-участников платежной системы UZCARD);
- Южная Осетия (снять наличные можно в устройствах Национального банка Республики Южная Осетия);
- Абхазия (снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах участников платежной системы АПРА).
Ранее сообщалось, что платежные системы Visa и Mastercard с 10 марта перестают работать в России. При этом, россияне могут пользоваться этими картами на территории РФ. Воспользоваться картами не получится за границей.
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