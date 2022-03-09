Пермские власти нашли инвестора на многомиллиардную стройку

Московский концессионер готов вложить 5 млрд в строительство студенческого кампуса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Правительство Пермского края ведет переговоры с московском ООО «Системные концессии» на предмет строительства студенческого кампуса в Перми. Стоимость проекта оценивается в 17 млрд рублей, сообщил 10 марта на заседании краевого правительства министр экономического развития региона Эдуард Соснин. Видеотрансляция заседания проходила в youtube-канале «Пермский край».

«Активно прорабатывается проект по строительству современного межвузовского многофункционального студенческого кампуса совместно с потенциальным инвестором ООО „Системные концессии“», — заявил Соснин. По его словам, уже почти готова его архитектурная концепция, проведено маркетинговое исследование, сформирована финансово-экономическая модель.

До 1 апреля власти намерены подготовить заявку на получение федерального гранта. Он, по словам министра, позволит компенсировать до 60% капитальных затрат на стройку (10 млрд из 17 млрд рублей). Также правительство ведет переговоры с корпорацией ДОМ.РФ на предмет льготного кредитования стройки под 4%. По расчету правительства частные инвестиции в проект должны составить 5,1 млрд рублей.

Кампус будет рассчитан на 4,8 тысяч студентов. Его площадь составит 131,8 тыс. кв. м. Помимо жилых помещений, здесь будет конгресс-холл, физкультурно-оздоровительный комплекс и лаборатории. Он будет расположен в Камской долине, став частью первого этапа по освоению этой территории. Инициатором проекта выступило ООО «Талма-Пермь» бизнесмена Сайеда Камруззамана, который рассчитывал построить кампус к 2022 году. Тогда инвестиции оценивались в 1,5 млрд рублей. В июне 2020 году следствие предъявило Камруззаману обвинение в мошенничестве, сейчас он находится в розыске.

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