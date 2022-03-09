Сергей Муратов попал в санкционный список ЕС из-за голосования по ДНР и ЛНР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Сенатор от Курганской области Сергей Муратов, которого накануне ЕС включил в санкционный список, специально вышел с больничного, чтобы попасть на голосование по ратификации договора о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР. Об этом политик рассказал в разговоре с URA.RU.

«Когда я узнал, что Совету Федерации необходимо будет принять такое решение, я специально попросил врачей, чтобы меня выписали с больничного. Не мог остаться в стороне от важного для страны решения», — уточнил Муратов. Он добавил, что лечился после сложного перелома руки.

Сенатор акцентировал, что, нажимая кнопку при голосовании, полностью отдавал себе отчет, какие будут последствия. Муратов при этом уточнил, что не имеет за рубежом ни банковских счетов, ни недвижимости. Самым сложным при попадании под санкции Муратов назвал невозможность побывать теперь на горе Афон в Греции. Туда он ездил ежегодно, чтобы духовно очиститься.

URA.RU сообщало, что представитель Курганской областной Думы в СФ РФ Сергей Муратов попал под санкции Евросоюза, применяемые в связи с ситуацией на Украине. Ранее США и Евросоюз из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины уже ввели масштабные экономические санкции против России. Также Запад ввел адресные санкции в отношении российских физических и юридических лиц из-за признания независимости Донецкой и Луганской народных республик.

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