Невролог назвала ранние симптомы инсульта у людей до 45 лет

11 марта 2022 в 05:15 Размер текста - 17 +

Большую роль в развитии инсульта играют имеющиеся у человека хронические заболевания Фото: Александр Мамаев © URA.RU Непривычная головная боль в затылочной части, онемение в конечностях и половине лица у людей до 45 лет могут свидетельствовать о раннем этапе инсульта. Об этом URA.RU рассказала невролог-нейрофизиолог, кандидат медицинских наук Елена Анисимова. «Если человек в здоровом состоянии, если у него повышается давление, он чувствует головную боль, непривычную для него, например, в затылочной части. Онемение в ноге, руке, половине лица, может быть затруднение речи, нечеткость выговаривания фраз, затруднение глотания. Любой из этих перечисленных симптомов, особенно у молодого человека не старше 40-45 лет, это красный флаг в неврологии и нужно обратиться к неврологу, сделать МРТ, посмотреть на предмет сосудистой катастрофы», — сказала Елена Анисимова. Невролог добавила, что большую роль в развитии инсульта играют имеющиеся у человека хронические заболевания. «Если человек испытывает стресс, переболел ковидом или обострениями ковида в виде осложнения хронических заболеваний. Также человек, страдающий сахарным диабетом или гипертонической болезнью. Им особенно важно обратить внимание на новые симптомы», — уточнила она. В беседе с URA.RU врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов отметил, что в последнее время инсульт стал чаще встречаться у молодых людей. «Фактором инсульта может стать нарушение режима труда и отдыха, особенно с нарушением режима сна, хроническими недосыпами, ненормированным рабочим днем, и стресс. Инсульты чаще встречались у пожилых людей у кого уже измененные сосуды, но в современном мире инсульт помолодел и это связано со скоростью жизни и стрессом», — заявил собеседник агентства. Для тренировки сосудов Евдокимов посоветовал заниматься закаливанием. «Так как это все через сердечно-сосудистую систему регулируется, не забывать про физическую нагрузку. А это ходьба, закаливание. Сосуды тренируются температурой. Закаливание позволяет тренировать сосуды. Холод их спазмирует, условно, а тепло их расширяет. Таким образом, мы можем тренировать сосудистую стенку и сосуды будут работать хорошо. Это здорово помогает», — заключил невролог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Непривычная головная боль в затылочной части, онемение в конечностях и половине лица у людей до 45 лет могут свидетельствовать о раннем этапе инсульта. Об этом URA.RU рассказала невролог-нейрофизиолог, кандидат медицинских наук Елена Анисимова. «Если человек в здоровом состоянии, если у него повышается давление, он чувствует головную боль, непривычную для него, например, в затылочной части. Онемение в ноге, руке, половине лица, может быть затруднение речи, нечеткость выговаривания фраз, затруднение глотания. Любой из этих перечисленных симптомов, особенно у молодого человека не старше 40-45 лет, это красный флаг в неврологии и нужно обратиться к неврологу, сделать МРТ, посмотреть на предмет сосудистой катастрофы», — сказала Елена Анисимова. Невролог добавила, что большую роль в развитии инсульта играют имеющиеся у человека хронические заболевания. «Если человек испытывает стресс, переболел ковидом или обострениями ковида в виде осложнения хронических заболеваний. Также человек, страдающий сахарным диабетом или гипертонической болезнью. Им особенно важно обратить внимание на новые симптомы», — уточнила она. В беседе с URA.RU врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов отметил, что в последнее время инсульт стал чаще встречаться у молодых людей. «Фактором инсульта может стать нарушение режима труда и отдыха, особенно с нарушением режима сна, хроническими недосыпами, ненормированным рабочим днем, и стресс. Инсульты чаще встречались у пожилых людей у кого уже измененные сосуды, но в современном мире инсульт помолодел и это связано со скоростью жизни и стрессом», — заявил собеседник агентства. Для тренировки сосудов Евдокимов посоветовал заниматься закаливанием. «Так как это все через сердечно-сосудистую систему регулируется, не забывать про физическую нагрузку. А это ходьба, закаливание. Сосуды тренируются температурой. Закаливание позволяет тренировать сосуды. Холод их спазмирует, условно, а тепло их расширяет. Таким образом, мы можем тренировать сосудистую стенку и сосуды будут работать хорошо. Это здорово помогает», — заключил невролог.