Преподаватель из ДНР бежала в ЯНАО после плена ВСУ

Преподавателю удалось вернуться домой через два дня (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Украины

Политолог Валентина Камышина (имя и фамилия изменены по просьбе героя — прим. ред.), работавшая преподавателем в Донецком университете, в 2016 году бежала в ЯНАО после плена ВСУ. В беседе с корреспондентом URA.RU она рассказала, как попала на Ямал и почему ей пришлось уехать из родного города.

«Я поехала менять документы в Мариуполь. На украинском блокпосту СБУ попросили меня показать пальцы рук и плечи, аргументируя это тем, что я могу оказаться снайпером. После этого устроили мне допрос, зачем я пересекаю границу. Когда узнали, что преподаю политологию, оставили для расследования», — уточнила Валентина.

Преподаватель вспоминает, что представители украинской службы безопасности заставили ее несколько дней жить в помещении подвального типа до выяснения причин, по которым она посещает Украину. «Вопросы были о том, что я рассказываю на лекциях. Они хотели признания от меня, что я „агитирую студентов на военный конфликт“», — пояснила она.

На протяжении двух дней Камышина жила без каких-либо условий. Ежедневно ей приходилось доказывать ВСУ, что никаких «пророссийских» действий в отношении учеников она не совершает. «Спасибо хоть кормили. Мне пришлось ждать пока проверят всю биографию и сделают запросы на место работы. Только после этого мне вернули документы и отпустили домой», — рассказала дончанка.

После случившегося женщина прожила в Донецке еще месяц, а затем уехала к сестре в Ноябрьск. Со временем педагог получила гражданство РФ и устроилась работать в школу. «Вспоминаю все как страшный сон. Эта история могла закончиться по-другому. После такого в Украину я никогда не вернусь», — подчеркнула она.

Ранее URA.RU рассказывало историю семьи Клипенко из Северодонецка (ЛНР). Люди не могут выехать в Россию из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ.

Вооруженный конфликт на территории Донбасса начался в 2014 году. Для того чтобы прекратить боевые действия на территории Донецкой и Луганской народных республик, которые шли на протяжении восьми лет, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации. Благодаря такому решению угрозы вторжения в ДНР и ЛНР больше нет. Глава государства подчеркнул, что цель объявленной операции — провести демилитаризацию Украины.

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