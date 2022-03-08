Семья с Донбасса не может выехать в ЯНАО из-за угроз ВСУ. «Нас могут расстрелять»

Люди боятся выходить из подвала из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Украины

Семья Клипенко не может выбраться из Северодонецка (ЛНР) в ЯНАО из-за угроз со стороны ВСУ. Город находится на подконтрольной Украине территории и украинские силовики не разрешают местным жителям выезжать в Россию, люди вынуждены прятаться в подвалах, рассказал URA.RU отец семейства Сергей Клипенко.

«Мы уже неделю живем в подвале, у нас закончились продукты, мы варим суп из колбасы. В магазин выйти не можем, потому что ВСУ не прекращают обстрелы. Даже не знаем цела ли наша квартира. Мы бы хотели выехать в Россию, но боимся, что нас могут расстрелять если узнают, куда мы едем», — пояснил мужчина.

В разговоре с корреспондентом мужчина рассказал, что в ЯНАО у него есть друзья, которые готовы помочь им выбраться в Россию. Однако семья опасается выходить из бомбоубежища. «Я знаю случаи, когда людей расстреливали националисты, когда те хотели уехать из Украины или просто принимали гумпомощь от РФ. Мы не верим в действие зеленого коридора с украинской стороны», — подчеркнул глава семейства.

Ранее URA.RU рассказывало историю врача из ДНР. Мужчина вынужден был бежать в ЯНАО после того, как получил осколочное ранение во время обстрела украинскими силовиками.

Вооруженный конфликт на территории Донбасса начался в 2014 году. Для того, чтобы прекратить боевые действия на территории Донецкой и Луганской народных республик, которые шли на протяжении восьми лет, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации. Благодаря такому решению угрозы вторжения в ДНР и ЛНР больше нет. Глава государства подчеркнул, что цель объявленной операции — провести демилитаризацию Украины. Спецоперация несет освободительный характер, у российских войск нет планов оккупировать украинскую территорию и наносить вред мирным жителям.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам