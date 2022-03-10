Землю для бизнеса в Москве будут раздавать по рублю 10 марта 2022 в 18:25 Размер текста - 17 + Собянин назвал импортозамещение одной из ключевых задач столичных властей на данный период Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Столичные власти предоставят землю под строительство новых производств по ставке 1 рубль. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина. «Я поручил всем комплексам городского хозяйства заключить долгосрочные контракты на локализацию в Москве производства максимально широкой номенклатуры продукции, необходимой для государственных нужд. Для повышения привлекательности этих проектов земельные участки под строительство новых производств будут предоставляться по ставке 1 рубль», — рассказал Собянин. Он отметил, что совместно с корпорацией МСП для россиян запустят программу льготного кредитования на приобретение оборудования и пополнение оборотных средств для предприятий малого и среднего бизнеса. Мэр назвал импортозамещение одной из ключевых задач столичных властей на данный период. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Столичные власти предоставят землю под строительство новых производств по ставке 1 рубль. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина. «Я поручил всем комплексам городского хозяйства заключить долгосрочные контракты на локализацию в Москве производства максимально широкой номенклатуры продукции, необходимой для государственных нужд. Для повышения привлекательности этих проектов земельные участки под строительство новых производств будут предоставляться по ставке 1 рубль», — рассказал Собянин. Он отметил, что совместно с корпорацией МСП для россиян запустят программу льготного кредитования на приобретение оборудования и пополнение оборотных средств для предприятий малого и среднего бизнеса. Мэр назвал импортозамещение одной из ключевых задач столичных властей на данный период. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям