Землю для бизнеса в Москве будут раздавать по рублю

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Марафон Российского общества Знание - Новое знание. Москва, собянин сергей
Собянин назвал импортозамещение одной из ключевых задач столичных властей на данный период Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Столичные власти предоставят землю под строительство новых производств по ставке 1 рубль. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

«Я поручил всем комплексам городского хозяйства заключить долгосрочные контракты на локализацию в Москве производства максимально широкой номенклатуры продукции, необходимой для государственных нужд. Для повышения привлекательности этих проектов земельные участки под строительство новых производств будут предоставляться по ставке 1 рубль», — рассказал Собянин.

Он отметил, что совместно с корпорацией МСП для россиян запустят программу льготного кредитования на приобретение оборудования и пополнение оборотных средств для предприятий малого и среднего бизнеса. Мэр назвал импортозамещение одной из ключевых задач столичных властей на данный период.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Столичные власти предоставят землю под строительство новых производств по ставке 1 рубль. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина. «Я поручил всем комплексам городского хозяйства заключить долгосрочные контракты на локализацию в Москве производства максимально широкой номенклатуры продукции, необходимой для государственных нужд. Для повышения привлекательности этих проектов земельные участки под строительство новых производств будут предоставляться по ставке 1 рубль», — рассказал Собянин. Он отметил, что совместно с корпорацией МСП для россиян запустят программу льготного кредитования на приобретение оборудования и пополнение оборотных средств для предприятий малого и среднего бизнеса. Мэр назвал импортозамещение одной из ключевых задач столичных властей на данный период.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...