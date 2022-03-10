Землю для бизнеса в Москве будут раздавать по рублю

Столичные власти предоставят землю под строительство новых производств по ставке 1 рубль. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
«Я поручил всем комплексам городского хозяйства заключить долгосрочные контракты на локализацию в Москве производства максимально широкой номенклатуры продукции, необходимой для государственных нужд. Для повышения привлекательности этих проектов земельные участки под строительство новых производств будут предоставляться по ставке 1 рубль», — рассказал Собянин.
Он отметил, что совместно с корпорацией МСП для россиян запустят программу льготного кредитования на приобретение оборудования и пополнение оборотных средств для предприятий малого и среднего бизнеса. Мэр назвал импортозамещение одной из ключевых задач столичных властей на данный период.
Столичные власти предоставят землю под строительство новых производств по ставке 1 рубль. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина. «Я поручил всем комплексам городского хозяйства заключить долгосрочные контракты на локализацию в Москве производства максимально широкой номенклатуры продукции, необходимой для государственных нужд. Для повышения привлекательности этих проектов земельные участки под строительство новых производств будут предоставляться по ставке 1 рубль», — рассказал Собянин. Он отметил, что совместно с корпорацией МСП для россиян запустят программу льготного кредитования на приобретение оборудования и пополнение оборотных средств для предприятий малого и среднего бизнеса. Мэр назвал импортозамещение одной из ключевых задач столичных властей на данный период.