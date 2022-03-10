Военный эксперт: что делают иностранные наемники на Украине

10 марта 2022 в 22:18 Размер текста - 17 +

Иностранные наемники атакуют российских медиков, сообщили в Минобороны РФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Прибывшие на Украину иностранные наемники из США и стран Европы могут терроризировать население и заниматься бандитизмом. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин. «Этих наемников уже предупредили, что они вне закона. Они не будут считаться комбатантами и будут уничтожаться. Даже с военной точки зрения они для противостоящей армии ничего из себя не представляют, то есть, армии, которая оснащена современной техникой, артиллерией, танками, системами поддержки, это одна история. А наемники в лучшем случае могут заниматься диверсионно-разведывательными операциями, терроризировать население, то есть, бандитствовать», — сказал Алексей Подберезкин. Военный эксперт подчеркнул, что наемники не смогут противостоять российской армии. «Играет ключевую роль армия. Я сегодня видел новые системы обнаружения огневых позиций. Артиллерия, которая может накрыть своим огнем. А эти что могут? Автоматами понты изображать? Головой кирпичи разбивать? Это все на потеху людям», — заключил он. Ранее Минобороны РФ сообщило, что в последние дни украинские военные и наемники из США, Великобритании и стран Европы совершают нападения на российских медиков и медицинские автомобили. В ведомстве подчеркивали, что Россия не будет нести ответственность за жизни иностранных наемников. Президент РФ Владимир Путин объявил о спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины утром 24 февраля. Он заявил, что спецоперация будет остановлена после признания Крыма российской территорией, а также присвоения Украине нейтрального статуса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Прибывшие на Украину иностранные наемники из США и стран Европы могут терроризировать население и заниматься бандитизмом. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин. «Этих наемников уже предупредили, что они вне закона. Они не будут считаться комбатантами и будут уничтожаться. Даже с военной точки зрения они для противостоящей армии ничего из себя не представляют, то есть, армии, которая оснащена современной техникой, артиллерией, танками, системами поддержки, это одна история. А наемники в лучшем случае могут заниматься диверсионно-разведывательными операциями, терроризировать население, то есть, бандитствовать», — сказал Алексей Подберезкин. Военный эксперт подчеркнул, что наемники не смогут противостоять российской армии. «Играет ключевую роль армия. Я сегодня видел новые системы обнаружения огневых позиций. Артиллерия, которая может накрыть своим огнем. А эти что могут? Автоматами понты изображать? Головой кирпичи разбивать? Это все на потеху людям», — заключил он. Ранее Минобороны РФ сообщило, что в последние дни украинские военные и наемники из США, Великобритании и стран Европы совершают нападения на российских медиков и медицинские автомобили. В ведомстве подчеркивали, что Россия не будет нести ответственность за жизни иностранных наемников. Президент РФ Владимир Путин объявил о спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины утром 24 февраля. Он заявил, что спецоперация будет остановлена после признания Крыма российской территорией, а также присвоения Украине нейтрального статуса.