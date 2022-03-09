09 марта 2022

В пермском магазине Uniqlo выстроились огромные очереди. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Uniqlo. Пермь, uniqlo
Пермяки нагрянули в Uniqlo после сообщения о приостановке продаж Фото:

На фоне сообщений об уходе из России бренда Uniqlo в пермском магазине покупатели начали скупать товар. В очередь к вечеру 10 марта выстроились около сотни покупателей, а охране пришлось ограничивать доступ в зал, передает корреспондент URA.RU.

«Полки и вешалки полны одежды, но людей очень много. Менеджер на моих глазах по рации просила коллег: „Ребята, надо продержаться еще два часа. Потерпите, скоро все это закончится“. Охранник пускает в зал людей только после того, как кто-то выйдет из него», — рассказал корреспондент агентства.

Uniqlo 10 марта объявили о приостановке работы российских магазинов. В пермском ТЦ «Планета» утром магазин открылся, но позже стало известно, что точки продаж все-таки закроются с 21 марта.

Uniqlo. Пермь
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На фоне сообщений об уходе из России бренда Uniqlo в пермском магазине покупатели начали скупать товар. В очередь к вечеру 10 марта выстроились около сотни покупателей, а охране пришлось ограничивать доступ в зал, передает корреспондент URA.RU. «Полки и вешалки полны одежды, но людей очень много. Менеджер на моих глазах по рации просила коллег: „Ребята, надо продержаться еще два часа. Потерпите, скоро все это закончится“. Охранник пускает в зал людей только после того, как кто-то выйдет из него», — рассказал корреспондент агентства. Uniqlo 10 марта объявили о приостановке работы российских магазинов. В пермском ТЦ «Планета» утром магазин открылся, но позже стало известно, что точки продаж все-таки закроются с 21 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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