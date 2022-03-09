В пермском магазине Uniqlo выстроились огромные очереди. Фото

10 марта 2022 в 22:05 Размер текста - 17 +

Пермяки нагрянули в Uniqlo после сообщения о приостановке продаж Фото: Данил Постаногов © URA.RU На фоне сообщений об уходе из России бренда Uniqlo в пермском магазине покупатели начали скупать товар. В очередь к вечеру 10 марта выстроились около сотни покупателей, а охране пришлось ограничивать доступ в зал, передает корреспондент URA.RU. «Полки и вешалки полны одежды, но людей очень много. Менеджер на моих глазах по рации просила коллег: „Ребята, надо продержаться еще два часа. Потерпите, скоро все это закончится“. Охранник пускает в зал людей только после того, как кто-то выйдет из него», — рассказал корреспондент агентства. Uniqlo 10 марта объявили о приостановке работы российских магазинов. В пермском ТЦ «Планета» утром магазин открылся, но позже стало известно, что точки продаж все-таки закроются с 21 марта. Фото: Данил Постаногов © URA.RU Фото: Данил Постаногов, URA.RU Фото: Данил Постаногов, URA.RU Фото: Данил Постаногов, URA.RU Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

На фоне сообщений об уходе из России бренда Uniqlo в пермском магазине покупатели начали скупать товар. В очередь к вечеру 10 марта выстроились около сотни покупателей, а охране пришлось ограничивать доступ в зал, передает корреспондент URA.RU. «Полки и вешалки полны одежды, но людей очень много. Менеджер на моих глазах по рации просила коллег: „Ребята, надо продержаться еще два часа. Потерпите, скоро все это закончится“. Охранник пускает в зал людей только после того, как кто-то выйдет из него», — рассказал корреспондент агентства. Uniqlo 10 марта объявили о приостановке работы российских магазинов. В пермском ТЦ «Планета» утром магазин открылся, но позже стало известно, что точки продаж все-таки закроются с 21 марта.