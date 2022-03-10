Магазин одежды Uniqlo уходит из России вопреки обещанию остаться

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Очереди в магазине UNIQLO в Меге. Екатеринбург, бутик, uniqlo, юникло
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Японская сеть магазинов одежды Uniqlo временно приостанавливает деятельность в России. Об этом сообщили в компании.

«Продолжая наш бизнес UNIQLO в России, нам стало ясно, что мы больше не можем продолжать работу из-за ряда трудностей. Поэтому сегодня мы приняли решение временно приостановить нашу деятельность», — сообщается на сайте японской компании Fast Retailing Co., которая управляет сетью магазинов Uniqlo.

При этом ранее генеральный директор компании Тадаси Янаи заявлял, что Uniqlo продолжит работу в России. Он объяснил это тем, что одежда — это жизненная необходимость. И россияне имеют на нее право.

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Японская сеть магазинов одежды Uniqlo временно приостанавливает деятельность в России. Об этом сообщили в компании. «Продолжая наш бизнес UNIQLO в России, нам стало ясно, что мы больше не можем продолжать работу из-за ряда трудностей. Поэтому сегодня мы приняли решение временно приостановить нашу деятельность», — сообщается на сайте японской компании Fast Retailing Co., которая управляет сетью магазинов Uniqlo. При этом ранее генеральный директор компании Тадаси Янаи заявлял, что Uniqlo продолжит работу в России. Он объяснил это тем, что одежда — это жизненная необходимость. И россияне имеют на нее право.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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