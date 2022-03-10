Магазин одежды Uniqlo уходит из России вопреки обещанию остаться

Японская сеть магазинов одежды Uniqlo временно приостанавливает деятельность в России. Об этом сообщили в компании.
«Продолжая наш бизнес UNIQLO в России, нам стало ясно, что мы больше не можем продолжать работу из-за ряда трудностей. Поэтому сегодня мы приняли решение временно приостановить нашу деятельность», — сообщается на сайте японской компании Fast Retailing Co., которая управляет сетью магазинов Uniqlo.
При этом ранее генеральный директор компании Тадаси Янаи заявлял, что Uniqlo продолжит работу в России. Он объяснил это тем, что одежда — это жизненная необходимость. И россияне имеют на нее право.
Японская сеть магазинов одежды Uniqlo временно приостанавливает деятельность в России. Об этом сообщили в компании. «Продолжая наш бизнес UNIQLO в России, нам стало ясно, что мы больше не можем продолжать работу из-за ряда трудностей. Поэтому сегодня мы приняли решение временно приостановить нашу деятельность», — сообщается на сайте японской компании Fast Retailing Co., которая управляет сетью магазинов Uniqlo. При этом ранее генеральный директор компании Тадаси Янаи заявлял, что Uniqlo продолжит работу в России. Он объяснил это тем, что одежда — это жизненная необходимость. И россияне имеют на нее право.