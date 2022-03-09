09 марта 2022

Uniqlo в Перми работает вопреки информации об уходе бренда

© Служба новостей «URA.RU»
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Очереди в магазине UNIQLO в Меге. Екатеринбург, бутик, uniqlo, юникло
Бренд Uniqlo представлен только в одном пермском магазине Фото:
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В пермском торговом центре «Планета» магазин одежды японского бренда Uniqlo продолжает работать. Хотя на официальном сайте компании Fast Retailing, владеющей сетью магазинов Uniqlo, заявили о приостановке деятельности в России.

«Мы работаем в обычном режиме. Никаких указаний от руководства нам не поступало», — рассказали URA.RU в пермском магазине.

Японская сеть магазинов одежды Uniqlo 10 марта, сообщила о приостановке деятельности в России. На сайте компании указано, что причиной стало проведение спецоперации РФ на Украине.

За последнюю неделю в Перми закрылись магазины одежды брендов H&M, Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, Puma. О приостановке деятельности также заявили компании Apple, Mango и Макдоналдс, однако в Перми они продолжают работу.

Все 50 магазинов в России, а также интернет-магазин, временно приостановят свою работу с 21 марта 2022 г. В период временной приостановки деятельности компания продолжит поддерживать своих сотрудников.

Обновлено 10 марта в 16:36. Добавлено заявление группы компаний Fast Retailing относительно деятельности бренда UNIQLO в России.

После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории ЛНР и ДНР со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать соседнюю страну или захватить ее города. В ответ на эти действия западные страны начали активно вводить ужесточенные санкции, которые направлены не только против российского руководства, но и против рядовых граждан.

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В пермском торговом центре «Планета» магазин одежды японского бренда Uniqlo продолжает работать. Хотя на официальном сайте компании Fast Retailing, владеющей сетью магазинов Uniqlo, заявили о приостановке деятельности в России. «Мы работаем в обычном режиме. Никаких указаний от руководства нам не поступало», — рассказали URA.RU в пермском магазине. Японская сеть магазинов одежды Uniqlo 10 марта, сообщила о приостановке деятельности в России. На сайте компании указано, что причиной стало проведение спецоперации РФ на Украине. За последнюю неделю в Перми закрылись магазины одежды брендов H&M, Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, Puma. О приостановке деятельности также заявили компании Apple, Mango и Макдоналдс, однако в Перми они продолжают работу. Все 50 магазинов в России, а также интернет-магазин, временно приостановят свою работу с 21 марта 2022 г. В период временной приостановки деятельности компания продолжит поддерживать своих сотрудников. Обновлено 10 марта в 16:36. Добавлено заявление группы компаний Fast Retailing относительно деятельности бренда UNIQLO в России. После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории ЛНР и ДНР со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать соседнюю страну или захватить ее города. В ответ на эти действия западные страны начали активно вводить ужесточенные санкции, которые направлены не только против российского руководства, но и против рядовых граждан.
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