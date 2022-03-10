Потанин предупредил о возвращении России в 1917 год

10 марта 2022 в 22:48 Размер текста - 17 +

Последствия национализации западных компаний Россия будет чувствовать еще много десятилетий, считает Владимир Потанин Фото: официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Национализация уходящих с российского рынка западных компаний вернет Россию в 1917 год. Такое мнение высказал бизнесмен, владелец компании «Норникель» Владимир Потанин. «Это вернет нас на сто лет назад, в 1917 год. Последствие такого решения в случае его принятия, глобальное недоверие к России со стороны инвесторов, страна будет испытывать еще много десятилетий», — передает слова Потанина MK.RU . Ранее США и Евросоюз ввели масштабные экономические санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После этого западные компании начали массово уходить из России. В качестве ответа на санкции в России могут провести национализацию западных компаний, пишет «Национальная служба новостей». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Национализация уходящих с российского рынка западных компаний вернет Россию в 1917 год. Такое мнение высказал бизнесмен, владелец компании «Норникель» Владимир Потанин. «Это вернет нас на сто лет назад, в 1917 год. Последствие такого решения в случае его принятия, глобальное недоверие к России со стороны инвесторов, страна будет испытывать еще много десятилетий», — передает слова Потанина MK.RU. Ранее США и Евросоюз ввели масштабные экономические санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После этого западные компании начали массово уходить из России. В качестве ответа на санкции в России могут провести национализацию западных компаний, пишет «Национальная служба новостей».