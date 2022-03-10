Потанин предупредил о возвращении России в 1917 год

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Потанин Владимир, потанин владимир
Последствия национализации западных компаний Россия будет чувствовать еще много десятилетий, считает Владимир Потанин Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Национализация уходящих с российского рынка западных компаний вернет Россию в 1917 год. Такое мнение высказал бизнесмен, владелец компании «Норникель» Владимир Потанин.

«Это вернет нас на сто лет назад, в 1917 год. Последствие такого решения в случае его принятия, глобальное недоверие к России со стороны инвесторов, страна будет испытывать еще много десятилетий», — передает слова Потанина MK.RU.

Ранее США и Евросоюз ввели масштабные экономические санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После этого западные компании начали массово уходить из России. В качестве ответа на санкции в России могут провести национализацию западных компаний, пишет «Национальная служба новостей».

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Национализация уходящих с российского рынка западных компаний вернет Россию в 1917 год. Такое мнение высказал бизнесмен, владелец компании «Норникель» Владимир Потанин. «Это вернет нас на сто лет назад, в 1917 год. Последствие такого решения в случае его принятия, глобальное недоверие к России со стороны инвесторов, страна будет испытывать еще много десятилетий», — передает слова Потанина MK.RU. Ранее США и Евросоюз ввели масштабные экономические санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После этого западные компании начали массово уходить из России. В качестве ответа на санкции в России могут провести национализацию западных компаний, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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