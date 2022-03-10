Reuters: Facebook и Instagram не будут удалять призывы к насилию

11 марта 2022 в 03:38 Размер текста - 17 +

Две соцсети временно не будут блокировать призывы к насилию Фото: Анна Майорова © URA.RU Американская транснациональная холдинговая компания Meta на какое-то время разрешит соцсетям Facebook и Instagram в некоторых странах не блокировать призывы пользователей к насилию. Отмечается, что изменение в политике Meta по ограничению разжигания ненависти связано со спецоперацией России на Украине. Также социальная сеть временно не будет удалять в ряде стран (включая Россию, Украину и Польшу) призывы к смерти президента России Владимира Путина или президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на внутреннюю рассылку компании, которую получило Reuters. Уточняется, что какое-то время не будут блокироваться призывы к смерти лидеров, если они не содержат информацию о месте и методе насилия. Кроме того, «призывы к насилию в отношении россиян разрешены, если из них будет ясно следовать, что речь идет именно о спецоперации РФ», говорится в одном электронном письме, передает Reuters. Meta пока не прокомментировала эту информацию. Роскомнадзор заблокировал Facebook в России 4 марта 2022 года. Такая мера была принята Роскомнадзором по причине того, что с октября 2020 года было зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны социальной сети. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Американская транснациональная холдинговая компания Meta на какое-то время разрешит соцсетям Facebook и Instagram в некоторых странах не блокировать призывы пользователей к насилию. Отмечается, что изменение в политике Meta по ограничению разжигания ненависти связано со спецоперацией России на Украине. Также социальная сеть временно не будет удалять в ряде стран (включая Россию, Украину и Польшу) призывы к смерти президента России Владимира Путина или президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на внутреннюю рассылку компании, которую получило Reuters. Уточняется, что какое-то время не будут блокироваться призывы к смерти лидеров, если они не содержат информацию о месте и методе насилия. Кроме того, «призывы к насилию в отношении россиян разрешены, если из них будет ясно следовать, что речь идет именно о спецоперации РФ», говорится в одном электронном письме, передает Reuters. Meta пока не прокомментировала эту информацию. Роскомнадзор заблокировал Facebook в России 4 марта 2022 года. Такая мера была принята Роскомнадзором по причине того, что с октября 2020 года было зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны социальной сети.