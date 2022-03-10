10 марта 2022

Reuters: Facebook и Instagram не будут удалять призывы к насилию

© Служба новостей «URA.RU»
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Две соцсети временно не будут блокировать призывы к насилию Фото:

Американская транснациональная холдинговая компания Meta на какое-то время разрешит соцсетям Facebook и Instagram в некоторых странах не блокировать призывы пользователей к насилию. Отмечается, что изменение в политике Meta по ограничению разжигания ненависти связано со спецоперацией России на Украине.

Также социальная сеть временно не будет удалять в ряде стран (включая Россию, Украину и Польшу) призывы к смерти президента России Владимира Путина или президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на внутреннюю рассылку компании, которую получило Reuters.

Уточняется, что какое-то время не будут блокироваться призывы к смерти лидеров, если они не содержат информацию о месте и методе насилия. Кроме того, «призывы к насилию в отношении россиян разрешены, если из них будет ясно следовать, что речь идет именно о спецоперации РФ», говорится в одном электронном письме, передает Reuters. Meta пока не прокомментировала эту информацию.

Роскомнадзор заблокировал Facebook в России 4 марта 2022 года. Такая мера была принята Роскомнадзором по причине того, что с октября 2020 года было зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны социальной сети.

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Американская транснациональная холдинговая компания Meta на какое-то время разрешит соцсетям Facebook и Instagram в некоторых странах не блокировать призывы пользователей к насилию. Отмечается, что изменение в политике Meta по ограничению разжигания ненависти связано со спецоперацией России на Украине. Также социальная сеть временно не будет удалять в ряде стран (включая Россию, Украину и Польшу) призывы к смерти президента России Владимира Путина или президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на внутреннюю рассылку компании, которую получило Reuters. Уточняется, что какое-то время не будут блокироваться призывы к смерти лидеров, если они не содержат информацию о месте и методе насилия. Кроме того, «призывы к насилию в отношении россиян разрешены, если из них будет ясно следовать, что речь идет именно о спецоперации РФ», говорится в одном электронном письме, передает Reuters. Meta пока не прокомментировала эту информацию. Роскомнадзор заблокировал Facebook в России 4 марта 2022 года. Такая мера была принята Роскомнадзором по причине того, что с октября 2020 года было зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны социальной сети.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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