Пермяков ждет потепление до -25 градусов

Морозы отступают, но медленно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае в выходные сохранится морозная погода. Минимальная температура составит −21…−26 градусов, максимальные отметки будут на уровне -4… -9, прогнозируют метеорологи.

«Потепление уже в пути: вместо -30…-40 теперь всего лишь -20…-25. Весна, одним словом!» — иронизируют авторы портала «Метеоролог и Я».

В Перми в субботу ночью будет ясно, днем облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью −22…−24 градусов, днем −7…−9. В воскресенье днем ожидается небольшой снег. Столбики термометров ночью будут опускаться до −20…−22, а днем поднимутся до −6…−8.

Ранее URA.RU рассказывало, что холодная погода, установившаяся в Перми, 8 марта побила температурный рекорд 1905 года. В столице Прикамья столбик термометра опустился почти до -27 градусов. На севере региона было еще холоднее.