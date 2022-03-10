10 марта 2022
09 марта 2022

Пермяков ждет потепление до -25 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз и люди. Челябинск, холод, зима, погода, человек, мужчина, климат, мороз, метеоусловия, замерзший человек
Морозы отступают, но медленно Фото:

В Пермском крае в выходные сохранится морозная погода. Минимальная температура составит −21…−26 градусов, максимальные отметки будут на уровне -4… -9, прогнозируют метеорологи.

«Потепление уже в пути: вместо -30…-40 теперь всего лишь -20…-25. Весна, одним словом!» — иронизируют авторы портала «Метеоролог и Я».

В Перми в субботу ночью будет ясно, днем облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью −22…−24 градусов, днем −7…−9. В воскресенье днем ожидается небольшой снег. Столбики термометров ночью будут опускаться до −20…−22, а днем поднимутся до −6…−8.

Ранее URA.RU рассказывало, что холодная погода, установившаяся в Перми, 8 марта побила температурный рекорд 1905 года. В столице Прикамья столбик термометра опустился почти до -27 градусов. На севере региона было еще холоднее.

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В Пермском крае в выходные сохранится морозная погода. Минимальная температура составит −21…−26 градусов, максимальные отметки будут на уровне -4… -9, прогнозируют метеорологи. «Потепление уже в пути: вместо -30…-40 теперь всего лишь -20…-25. Весна, одним словом!» — иронизируют авторы портала «Метеоролог и Я». В Перми в субботу ночью будет ясно, днем облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью −22…−24 градусов, днем −7…−9. В воскресенье днем ожидается небольшой снег. Столбики термометров ночью будут опускаться до −20…−22, а днем поднимутся до −6…−8. Ранее URA.RU рассказывало, что холодная погода, установившаяся в Перми, 8 марта побила температурный рекорд 1905 года. В столице Прикамья столбик термометра опустился почти до -27 градусов. На севере региона было еще холоднее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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