Генпрокуратура проверит иностранные компании ушедшие из России

Генпрокуратура проверит соблюдение трудового законодательства Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Генпрокуратура РФ проверит компании, которые уходят с российского рынка. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«По поручению Генпрокурора России Игоря Краснова в целях обеспечения интересов добросовестных предпринимателей и работников организаций, чьи руководители заявили о приостановке деятельности на территории РФ, прокурорами усилен надзор за соблюдением такими компаниями действующего законодательства», — цитирует ТАСС пресс-службу. Прокуроры жестко проконтролируют соблюдение трудового законодательства.

Ведомство проверит недопущение злоупотреблений, которые связаны с ограничением поставок продукции узкого товарного сегмента. Также обратят внимание на соблюдение социально незащищенных групп сотрудников: беременных, людей с ограниченными возможностями, предпенсионеров и пенсионеров, работников с малолетними детьми.

После начала спецоперации РФ на Украине некоторые компании объявили о своем временном уходе с российского рынка. Например, о таком решении заявили магазины Uniqlo, H&M, IKEA, сеть ресторанов McDonald’s и другие. Также приостановит работу Disney, передает RT. Закрытые рестораны McDonald’s в Москве можно заменить отечественными предприятиями за полгода-год, цитирует «Ридус» мэра Москвы Сергея Собянина.

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