Reuters: лидеры стран ЕС разошлись во мнениях о принятии Украины

Европейские лидеры пять часов обсуждали принятие Украины в Евросоюз Фото: Александр Мамаев © URA.RU

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Страны Евросоюза разошлись во мнении о предоставлении Украине в экстренном порядке статуса страны-кандидата в ЕС. Об этом сообщило агентство Reuters по итогам пятичасовых переговоров лидеров стран союза.

Заявку на членство украинский президент Владимир Зеленский подал в конце февраля 2022 года. Чуть позднее было опубликовано обращение глав Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Словении. Они поддержали ускорение процесса вступления Украины в ЕС и потребовали незамедлительное предоставление Киеву статуса кандидата.

Президент Франции Эммануэль Макрон усомнился в возможности включить Украину ЕС, пока там идет спецоперация РФ, но заявил, что дверь в ЕС для Украины не может быть закрыта;

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель в свою очередь считает, что Украина «принадлежит к европейской семье»;

Глава правительства Хорватии Андрей Пленкович напомнил, что никто не вошел в Европейский Союз «в одночасье»;

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и вовсе высказался против расширения ЕС: по его словам, процедуры ускоренного принятия не существует.

Дискуссия между 27 национальными лидерами закончились 11 марта. Лидеры стран провели около пяти часов за закрытыми дверьми. Саммит завершился одобрением декларации, которая содержит компромиссное признание перспективы членства Украины в ЕС.

Ранее, 7 марта, ЕС приступил к рассмотрению заявки Украины на вступление в организацию. Однако некоторые страны-участники выступили против такого решения. В их числе — Нидерланды и Германия, представители которых хотят сосредоточиться на практической поддержке Украины и прекращении российской спецоперации на территории страны.