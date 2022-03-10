Властям ХМАО удалось решить судьбоносный вопрос для нефтяников

Югорские нефтяники добились льгот для разработки истощенных месторождений Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Югорским властям удалось пролоббировать принятие законопроекта в Госдуме об изменении налоговых режимов в нефтяной отрасли. Это позволит продолжить разработку истощенных месторождений в ХМАО с рентабельностью для предприятий ТЭК. Об этом в своих аккаунтах в Instagram сообщили депутат Госдумы Павел Завальный и губернатор Югры Наталья Комарова.

«Принятие законопроекта позволит улучшить экономику разработки истощенных месторождений и запасов высоковязкой нефти, даст больше доходов в федеральный бюджет и бюджеты нефтедобывающих регионов, инвестиции в добычу, в развитие нефтедобывающих территорий и социальную стабильность в них, — написал Завальный. Он также добавил, что законопроект о расширении применения налога на дополнительный доход актуален именно для Югры, где много истощенных нефтяных месторождений. Сейчас он уже принят Госдумой в первом чтении.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова согласна с такой оценкой пользы этого законопроекта. «Введение его в действие после принятия создаст условия для добычи не менее 11,06 млн тонн нефти», — прокомментировала Комарова в своем аккаунте в Instagram. Она указала, что для принятия этого законопроекта была проведена большая работа югорского правительства, нефтяных компаний и депутатов Госдумы от ХМАО — Павлом Завальным и Ольгой Ануфриевой.

Ранее URA.RU сообщало, что генеральный директор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов в 2021 году пытался со своей стороны пролоббировать изменения налогового законодательства. В противном случае он грозил сокращением добычи полезных ископаемых в ХМАО. Затем совещание на этот счет в Югре проводил российский вице-премьер Юрий Борисов.

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