Глава «Сургутнефтегаза» лоббирует свои интересы в Москве

Гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов пытается отстоять налоговые льготы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Генеральный директор ПАО «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов пытается на федеральном уровне пролоббировать изменение налоговых режимов для нефтяных компаний. В противном случае он обещает сократить масштабы нефтедобычи в ХМАО или перенести вектор интересов в другие регионы. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Как отмечает инсайдер, в России с января отменены льготы по налогу на добычу полезных ископаемых для старых и выработанных месторождений. Вместо этого нефтяные компании могут рассчитывать на получение налогового вычета от государства в размере почти 4 млрд рублей в месяц, но при условии, что стоимость нефти будет выше 43,3 доллара за баррель. «Но для этого нужно инвестировать деньги в повышение рентабельности таких месторождений. Богданов выступает противником привязки получения вычета к цене нефти. Он в московских кабинетах лоббирует изменение налогового режима, заявляя, что в противном случае упадет добыча в ХМАО, так как работать здесь будет нерентабельно», — обрисовал ситуацию инсайдер.

В пресс-службе «Сургутнефтегаза» отказались комментировать эту информацию. Но президент Союза нефтепромышленников Геннадий Шмаль в разговоре с URA.RU заявил, что нефтяники не будут работать себе в убыток: «Все поддается счету. Если изменения налогового режима негативно для компании, то об этом надо говорить. Владимир Леонидович Богданов человек очень уважаемый не только среди нефтяного сообщества, но и вообще в нашей стране. Я думаю, что если у него будут веские доказательства, он может встретиться даже с самим президентом [России Владимиром Путиным], не говоря уже про председателя правительства [Михаила Мишустина]».

Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Богданов вошел в число десяти российских бизнесменов, которые сильнее всего пострадали на фоне финансового кризиса и последствий коронавируса, по версии журнала Forbes. Его состояние уменьшилось на миллиард долларов.