Венгрия отказалась от части санкций против России

11 марта 2022 в 12:01 Размер текста - 17 +

Венгрия не станет вводить санкции в отношении российской нефти и газа. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Самый важный для нас вопрос решен в благоприятном ключе. Не будет санкций, которые касались бы газа или нефти, поэтому энергоснабжение Венгрии в предстоящий период будет безопасным», — сказал Виктор Орбан на видео, опубликованном в его Facebook, передает Reuters. Ранее в Германии заявили, что готовятся жить без угля и газа из России. Об этом сообщал вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек. США запретили импорт российской нефти и газа, передает RT. В Евросоюзе собираются постепенно отказываться от нефти, газа и угля из России. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия справится с последствиями санкций, сообщает телеканал 360. Европейские страны начали вводить ограничения после начала спецоперации РФ на Украине.