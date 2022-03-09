ЕС планирует постепенно отказываться от нефти, газа и угля РФ 10 марта 2022 в 06:57 Размер текста - 17 + ЕС хочет постепенно отказаться от российских ресурсов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз планирует постепенный отказ от приобретения российских нефти, газа и угля. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на проект декларации саммита ЕС в Версале. «Столкнувшись с растущей нестабильностью, стратегической конкуренцией и угрозами безопасности, мы решили взять на себя больше ответственности за нашу безопасность и предпринять дальнейшие решительные шаги по укреплению нашего европейского суверенитета, сокращению нашей зависимости и разработке новой модели роста и инвестиций на 2030 год», — пишет агентство. Точные сроки отказа от приобретения ресурсов РФ не называются. 10—11 марта в Версале пройдет неформальный саммит лидеров стран Евросоюза. Ранее британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell выразила сожаление по поводу необходимости приобретения российской нефти. Это делается во избежание перебоев с поставками, сообщили в компании. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Евросоюз планирует постепенный отказ от приобретения российских нефти, газа и угля. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на проект декларации саммита ЕС в Версале. «Столкнувшись с растущей нестабильностью, стратегической конкуренцией и угрозами безопасности, мы решили взять на себя больше ответственности за нашу безопасность и предпринять дальнейшие решительные шаги по укреплению нашего европейского суверенитета, сокращению нашей зависимости и разработке новой модели роста и инвестиций на 2030 год», — пишет агентство. Точные сроки отказа от приобретения ресурсов РФ не называются. 10—11 марта в Версале пройдет неформальный саммит лидеров стран Евросоюза. Ранее британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell выразила сожаление по поводу необходимости приобретения российской нефти. Это делается во избежание перебоев с поставками, сообщили в компании. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям