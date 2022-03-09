ЕС планирует постепенно отказываться от нефти, газа и угля РФ

Евросоюз планирует постепенный отказ от приобретения российских нефти, газа и угля. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на проект декларации саммита ЕС в Версале.
«Столкнувшись с растущей нестабильностью, стратегической конкуренцией и угрозами безопасности, мы решили взять на себя больше ответственности за нашу безопасность и предпринять дальнейшие решительные шаги по укреплению нашего европейского суверенитета, сокращению нашей зависимости и разработке новой модели роста и инвестиций на 2030 год», — пишет агентство. Точные сроки отказа от приобретения ресурсов РФ не называются. 10—11 марта в Версале пройдет неформальный саммит лидеров стран Евросоюза.
Ранее британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell выразила сожаление по поводу необходимости приобретения российской нефти. Это делается во избежание перебоев с поставками, сообщили в компании.
Евросоюз планирует постепенный отказ от приобретения российских нефти, газа и угля. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на проект декларации саммита ЕС в Версале. «Столкнувшись с растущей нестабильностью, стратегической конкуренцией и угрозами безопасности, мы решили взять на себя больше ответственности за нашу безопасность и предпринять дальнейшие решительные шаги по укреплению нашего европейского суверенитета, сокращению нашей зависимости и разработке новой модели роста и инвестиций на 2030 год», — пишет агентство. Точные сроки отказа от приобретения ресурсов РФ не называются. 10—11 марта в Версале пройдет неформальный саммит лидеров стран Евросоюза. Ранее британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell выразила сожаление по поводу необходимости приобретения российской нефти. Это делается во избежание перебоев с поставками, сообщили в компании.