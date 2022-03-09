09 марта 2022

ЕС планирует постепенно отказываться от нефти, газа и угля РФ

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ЕС хочет постепенно отказаться от российских ресурсов Фото:
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Евросоюз планирует постепенный отказ от приобретения российских нефти, газа и угля. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на проект декларации саммита ЕС в Версале.

«Столкнувшись с растущей нестабильностью, стратегической конкуренцией и угрозами безопасности, мы решили взять на себя больше ответственности за нашу безопасность и предпринять дальнейшие решительные шаги по укреплению нашего европейского суверенитета, сокращению нашей зависимости и разработке новой модели роста и инвестиций на 2030 год», — пишет агентство. Точные сроки отказа от приобретения ресурсов РФ не называются. 10—11 марта в Версале пройдет неформальный саммит лидеров стран Евросоюза.

Ранее британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell выразила сожаление по поводу необходимости приобретения российской нефти. Это делается во избежание перебоев с поставками, сообщили в компании.

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Евросоюз планирует постепенный отказ от приобретения российских нефти, газа и угля. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на проект декларации саммита ЕС в Версале. «Столкнувшись с растущей нестабильностью, стратегической конкуренцией и угрозами безопасности, мы решили взять на себя больше ответственности за нашу безопасность и предпринять дальнейшие решительные шаги по укреплению нашего европейского суверенитета, сокращению нашей зависимости и разработке новой модели роста и инвестиций на 2030 год», — пишет агентство. Точные сроки отказа от приобретения ресурсов РФ не называются. 10—11 марта в Версале пройдет неформальный саммит лидеров стран Евросоюза. Ранее британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell выразила сожаление по поводу необходимости приобретения российской нефти. Это делается во избежание перебоев с поставками, сообщили в компании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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