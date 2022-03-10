В столовой мэрии Екатеринбурга взлетели цены. «По некоторым позициям — на треть»

11 марта 2022 в 12:54 Размер текста - 17 +

С чем связан рост цен, пока не ясно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В столовой администрации Екатеринбурга резко выросли цены на продукты, рассказали URA.RU сразу несколько муниципальных служащих, регулярно обещающих на первом этаже мэрии. При этом в пресс-службе «серого дома» корреспонденту заявили, что цены такие же, как две недели назад. «В целом чувствуется подорожание [товаров], по некоторым позициям — на 20-30 процентов. Например, булка с творогом раньше стоила 29 рублей, сейчас — 41 рубль. Примерно то же самое с некоторой другой выпечкой (в частности, беляшами с мясом), салатами, первыми блюдами, вторыми», — поделился один из собеседников агентства. Второй источник при этом отметил, что в столовой мэрии питаться всегда было дороже, чем, например, в здании областного правительства (цены на комплексный обед прежде якобы варьировались от 200 до 250-300 рублей). «У нас [в администрации] никогда особо дешево и не было. Наша столовая ведь не субсидируется», — объяснил собеседник. Ранее URA.RU со ссылкой на Росстат писало об удорожании в Свердловской области помидоров (+11%), бананов (+7,5%), моркови (+5%), яблок (+3,5%) и сахара (+6%). В то же время служба статистики фиксирует снижение цен на некоторые продукты — огурцы (-4,5%), мягкие глазированные шоколадом конфеты (-4%) и вермишель (-2,5%). Также ситуацию в торговых сетях мониторят областные и городские власти. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В столовой администрации Екатеринбурга резко выросли цены на продукты, рассказали URA.RU сразу несколько муниципальных служащих, регулярно обещающих на первом этаже мэрии. При этом в пресс-службе «серого дома» корреспонденту заявили, что цены такие же, как две недели назад. «В целом чувствуется подорожание [товаров], по некоторым позициям — на 20-30 процентов. Например, булка с творогом раньше стоила 29 рублей, сейчас — 41 рубль. Примерно то же самое с некоторой другой выпечкой (в частности, беляшами с мясом), салатами, первыми блюдами, вторыми», — поделился один из собеседников агентства. Второй источник при этом отметил, что в столовой мэрии питаться всегда было дороже, чем, например, в здании областного правительства (цены на комплексный обед прежде якобы варьировались от 200 до 250-300 рублей). «У нас [в администрации] никогда особо дешево и не было. Наша столовая ведь не субсидируется», — объяснил собеседник. Ранее URA.RU со ссылкой на Росстат писало об удорожании в Свердловской области помидоров (+11%), бананов (+7,5%), моркови (+5%), яблок (+3,5%) и сахара (+6%). В то же время служба статистики фиксирует снижение цен на некоторые продукты — огурцы (-4,5%), мягкие глазированные шоколадом конфеты (-4%) и вермишель (-2,5%). Также ситуацию в торговых сетях мониторят областные и городские власти.