В Свердловской области взлетели цены на овощи, фрукты и сахар

11 марта 2022 в 10:10 Размер текста - 17 +

Больше всего в регионе подорожали томаты Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Свердловской области за минувшую неделю резко подорожали помидоры, бананы, морковь, яблоки и сахар. Свежую статистику опубликовал официальный сайт Свердловскстата. Сильнее всего (+11% от предыдущей стоимости) подорожали помидоры — теперь их средняя цена составляет 212 рублей за килограмм. На втором месте по росту цен расположились бананы (+7,5%) — свердловчанам они обойдутся в 103 рубля за кило. Третье место среди подорожавших продуктов занял сахар-песок (+6%) — средняя цена на текущий момент составляет 60 рублей. Кроме того повысились цены на морковь (+5%, цена 50 рублей за килограмм) и яблоки (+3,5%, цена 105 рублей за кило). При этом, согласно данным Свердловскстата, отмечается и снижение цен на некоторые продукты. Так, на 4,5% подешевели огурцы (189 рублей за килограмм), на 4% стали меньше стоить мягкие глазированные шоколадом конфеты (402 рубля за килограмм) и на 2,5% снизилась цена на вермишель (126 рублей за кило). Ранее в регионе уже фиксировался рост цен на овощи. Так, в феврале подорожали огурцы, капуста, белый репчатый лук и морковь. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Свердловской области за минувшую неделю резко подорожали помидоры, бананы, морковь, яблоки и сахар. Свежую статистику опубликовал официальный сайт Свердловскстата. Сильнее всего (+11% от предыдущей стоимости) подорожали помидоры — теперь их средняя цена составляет 212 рублей за килограмм. На втором месте по росту цен расположились бананы (+7,5%) — свердловчанам они обойдутся в 103 рубля за кило. Третье место среди подорожавших продуктов занял сахар-песок (+6%) — средняя цена на текущий момент составляет 60 рублей. Кроме того повысились цены на морковь (+5%, цена 50 рублей за килограмм) и яблоки (+3,5%, цена 105 рублей за кило). При этом, согласно данным Свердловскстата, отмечается и снижение цен на некоторые продукты. Так, на 4,5% подешевели огурцы (189 рублей за килограмм), на 4% стали меньше стоить мягкие глазированные шоколадом конфеты (402 рубля за килограмм) и на 2,5% снизилась цена на вермишель (126 рублей за кило). Ранее в регионе уже фиксировался рост цен на овощи. Так, в феврале подорожали огурцы, капуста, белый репчатый лук и морковь.