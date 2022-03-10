10 марта 2022

В Свердловской области взлетели цены на овощи, фрукты и сахар

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин фермерских продуктов «Фирма-Ферма». Екатеринбург, овощи, помидоры, томаты
Больше всего в регионе подорожали томаты Фото:

В Свердловской области за минувшую неделю резко подорожали помидоры, бананы, морковь, яблоки и сахар. Свежую статистику опубликовал официальный сайт Свердловскстата.

Сильнее всего (+11% от предыдущей стоимости) подорожали помидоры — теперь их средняя цена составляет 212 рублей за килограмм. На втором месте по росту цен расположились бананы (+7,5%) — свердловчанам они обойдутся в 103 рубля за кило. Третье место среди подорожавших продуктов занял сахар-песок (+6%) — средняя цена на текущий момент составляет 60 рублей. Кроме того повысились цены на морковь (+5%, цена 50 рублей за килограмм) и яблоки (+3,5%, цена 105 рублей за кило).

При этом, согласно данным Свердловскстата, отмечается и снижение цен на некоторые продукты. Так, на 4,5% подешевели огурцы (189 рублей за килограмм), на 4% стали меньше стоить мягкие глазированные шоколадом конфеты (402 рубля за килограмм) и на 2,5% снизилась цена на вермишель (126 рублей за кило).

Ранее в регионе уже фиксировался рост цен на овощи. Так, в феврале подорожали огурцы, капуста, белый репчатый лук и морковь.

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В Свердловской области за минувшую неделю резко подорожали помидоры, бананы, морковь, яблоки и сахар. Свежую статистику опубликовал официальный сайт Свердловскстата. Сильнее всего (+11% от предыдущей стоимости) подорожали помидоры — теперь их средняя цена составляет 212 рублей за килограмм. На втором месте по росту цен расположились бананы (+7,5%) — свердловчанам они обойдутся в 103 рубля за кило. Третье место среди подорожавших продуктов занял сахар-песок (+6%) — средняя цена на текущий момент составляет 60 рублей. Кроме того повысились цены на морковь (+5%, цена 50 рублей за килограмм) и яблоки (+3,5%, цена 105 рублей за кило). При этом, согласно данным Свердловскстата, отмечается и снижение цен на некоторые продукты. Так, на 4,5% подешевели огурцы (189 рублей за килограмм), на 4% стали меньше стоить мягкие глазированные шоколадом конфеты (402 рубля за килограмм) и на 2,5% снизилась цена на вермишель (126 рублей за кило). Ранее в регионе уже фиксировался рост цен на овощи. Так, в феврале подорожали огурцы, капуста, белый репчатый лук и морковь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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