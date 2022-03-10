Владельца магазинов Екатеринбурга завалили письмами про рост цен

11 марта 2022 в 12:56 Размер текста - 17 +

Поставщики обуславливают это ростом себестоимости продукции и повышением цен на ЖКУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Владелец сети магазинов «Елисей» и гастрономов «Елисейский» Александр Оглоблин пожаловался на поставщиков продуктов. Как рассказал в своем instagram Оглоблин, десятки поставщиков направили в его адрес письма о повышении цен на продукцию. На instagram stores Александр Оглоблин показывает «коллекцию писем» от более чем десяти предприятий. В тексте одного из поставщиков указывается, что мера предпринята в связи с ростом цен на сырье и расходы на коммунальные услуги. Среди предприятий, предупредивших о росте цен, — Bonduelle, Ehrmann, Storck, «Урал-Трейд», «Смак», «Славура», фабрика «Новая Косметика» и другие. Ранее сообщалось, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев создал новый оперштаб, в полномочия которого войдет мониторинг ситуации в экономике, в том числе на системообразующих предприятиях. Он также подчеркивал, что в условиях беспрецедентных санкций правительство региона должно жестко реагировать на любые попытки безосновательно повысить цены, а на собрании СОСПП призвал предприятия развивать в регионе импортозамещение. 11 марта стало известно, что в регионе зафиксирован резкий рост цен на овощи, фрукты и сахар. Сильнее всего подорожали помидоры — теперь их средняя цена составляет 212 рублей за килограмм. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Владелец сети магазинов «Елисей» и гастрономов «Елисейский» Александр Оглоблин пожаловался на поставщиков продуктов. Как рассказал в своем instagram Оглоблин, десятки поставщиков направили в его адрес письма о повышении цен на продукцию. На instagram stores Александр Оглоблин показывает «коллекцию писем» от более чем десяти предприятий. В тексте одного из поставщиков указывается, что мера предпринята в связи с ростом цен на сырье и расходы на коммунальные услуги. Среди предприятий, предупредивших о росте цен, — Bonduelle, Ehrmann, Storck, «Урал-Трейд», «Смак», «Славура», фабрика «Новая Косметика» и другие. Ранее сообщалось, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев создал новый оперштаб, в полномочия которого войдет мониторинг ситуации в экономике, в том числе на системообразующих предприятиях. Он также подчеркивал, что в условиях беспрецедентных санкций правительство региона должно жестко реагировать на любые попытки безосновательно повысить цены, а на собрании СОСПП призвал предприятия развивать в регионе импортозамещение. 11 марта стало известно, что в регионе зафиксирован резкий рост цен на овощи, фрукты и сахар. Сильнее всего подорожали помидоры — теперь их средняя цена составляет 212 рублей за килограмм.