Владельца магазинов Екатеринбурга завалили письмами про рост цен

Владелец сети магазинов «Елисей» и гастрономов «Елисейский» Александр Оглоблин пожаловался на поставщиков продуктов. Как рассказал в своем instagram Оглоблин, десятки поставщиков направили в его адрес письма о повышении цен на продукцию.
На instagram stores Александр Оглоблин показывает «коллекцию писем» от более чем десяти предприятий. В тексте одного из поставщиков указывается, что мера предпринята в связи с ростом цен на сырье и расходы на коммунальные услуги. Среди предприятий, предупредивших о росте цен, — Bonduelle, Ehrmann, Storck, «Урал-Трейд», «Смак», «Славура», фабрика «Новая Косметика» и другие.
Ранее сообщалось, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев создал новый оперштаб, в полномочия которого войдет мониторинг ситуации в экономике, в том числе на системообразующих предприятиях. Он также подчеркивал, что в условиях беспрецедентных санкций правительство региона должно жестко реагировать на любые попытки безосновательно повысить цены, а на собрании СОСПП призвал предприятия развивать в регионе импортозамещение. 11 марта стало известно, что в регионе зафиксирован резкий рост цен на овощи, фрукты и сахар. Сильнее всего подорожали помидоры — теперь их средняя цена составляет 212 рублей за килограмм.
Владелец сети магазинов «Елисей» и гастрономов «Елисейский» Александр Оглоблин пожаловался на поставщиков продуктов. Как рассказал в своем instagram Оглоблин, десятки поставщиков направили в его адрес письма о повышении цен на продукцию. На instagram stores Александр Оглоблин показывает «коллекцию писем» от более чем десяти предприятий. В тексте одного из поставщиков указывается, что мера предпринята в связи с ростом цен на сырье и расходы на коммунальные услуги. Среди предприятий, предупредивших о росте цен, — Bonduelle, Ehrmann, Storck, «Урал-Трейд», «Смак», «Славура», фабрика «Новая Косметика» и другие. Ранее сообщалось, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев создал новый оперштаб, в полномочия которого войдет мониторинг ситуации в экономике, в том числе на системообразующих предприятиях. Он также подчеркивал, что в условиях беспрецедентных санкций правительство региона должно жестко реагировать на любые попытки безосновательно повысить цены, а на собрании СОСПП призвал предприятия развивать в регионе импортозамещение. 11 марта стало известно, что в регионе зафиксирован резкий рост цен на овощи, фрукты и сахар. Сильнее всего подорожали помидоры — теперь их средняя цена составляет 212 рублей за килограмм.