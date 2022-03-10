10 марта 2022

Свердловский губернатор выбрал кураторов борьбы с санкциями. И расширил свои полномочия

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Пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в пресс-центре конгресс-холла МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев возглавил штаб по сохранению экономики региона Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев создал оперативный штаб по сохранению экономики региона в условиях санкций. В состав органа вошли 38 представителей власти и бизнес-структур, в том числе мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и глава уральского управления Банка России Рустэм Марданов. Об этом URA.RU сообщили в областном департаменте информполитики.

«Губернатор утвердил состав оперативного штаба, призванного обеспечить экономическую и социальную стабильность в Свердловской области в условиях санкций. Всего в штаб вошли 38 человек. В числе задач — мониторинг ситуации в экономике, в том числе на системообразующих предприятиях. Выработка мер по нивелированию негативных последствий санкций в реальном секторе экономики», — рассказали в департаменте.

В состав оперштаба, помимо Орлова и Марданова, вошли заместители губернатора, профильные министры, начальник управления ФАС Дмитрий Шалабодов, глава управления Федеральной налоговой службы Сергей Логинов, бизнес-омбудсмен Елена Артюх и другие. Возглавил штаб сам Куйвашев — теперь все антисанкционные процессы будут находиться в его ведении.

В начале марта URA.RU анонсировало создание свердловского штаба по борьбе с санкциями. Незадолго до этого губернатор Куйвашев выступил с пакетом поручений, призванных сгладить первые последствия от санкций, которые вводит Запад в ответ на спецоперацию России на Украине. Среди прочего, например, глава региона потребовал временно отказаться от «новых бюджетных обязательств» и «постоянно отслеживать изменения цен на продукты».

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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев создал оперативный штаб по сохранению экономики региона в условиях санкций. В состав органа вошли 38 представителей власти и бизнес-структур, в том числе мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и глава уральского управления Банка России Рустэм Марданов. Об этом URA.RU сообщили в областном департаменте информполитики. «Губернатор утвердил состав оперативного штаба, призванного обеспечить экономическую и социальную стабильность в Свердловской области в условиях санкций. Всего в штаб вошли 38 человек. В числе задач — мониторинг ситуации в экономике, в том числе на системообразующих предприятиях. Выработка мер по нивелированию негативных последствий санкций в реальном секторе экономики», — рассказали в департаменте. В состав оперштаба, помимо Орлова и Марданова, вошли заместители губернатора, профильные министры, начальник управления ФАС Дмитрий Шалабодов, глава управления Федеральной налоговой службы Сергей Логинов, бизнес-омбудсмен Елена Артюх и другие. Возглавил штаб сам Куйвашев — теперь все антисанкционные процессы будут находиться в его ведении. В начале марта URA.RU анонсировало создание свердловского штаба по борьбе с санкциями. Незадолго до этого губернатор Куйвашев выступил с пакетом поручений, призванных сгладить первые последствия от санкций, которые вводит Запад в ответ на спецоперацию России на Украине. Среди прочего, например, глава региона потребовал временно отказаться от «новых бюджетных обязательств» и «постоянно отслеживать изменения цен на продукты».
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