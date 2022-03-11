Путин поручил передать Донбассу трофейное вооружение ВСУ

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин подчеркнул, что если потребуется, он подпишет распоряжение о передаче трофейного вооружения ВСУ Донбассу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Трофейное вооружение, захваченное у вооруженных сил Украины в ходе проведения спецоперации, нужно передать Донецкой и Луганской Народным республикам. Об этом в ходе своего совещания с членами совбеза РФ заявил глава государства Владимир Путин.

Предложение передать захваченное украинское вооружение Донецкой и Луганской республикам сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, у российской армии скопилось большое число трофейной техники и оружия ВСУ.

«Что касается поставки вооружения, которое оказалось в руках российской армии, я поддерживаю их передачу в воинские подразделения в ЛНР и ДНР. Если требуется какие-то решения от меня, я готов», — заявил Путин.

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Трофейное вооружение, захваченное у вооруженных сил Украины в ходе проведения спецоперации, нужно передать Донецкой и Луганской Народным республикам. Об этом в ходе своего совещания с членами совбеза РФ заявил глава государства Владимир Путин. Предложение передать захваченное украинское вооружение Донецкой и Луганской республикам сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, у российской армии скопилось большое число трофейной техники и оружия ВСУ. «Что касается поставки вооружения, которое оказалось в руках российской армии, я поддерживаю их передачу в воинские подразделения в ЛНР и ДНР. Если требуется какие-то решения от меня, я готов», — заявил Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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