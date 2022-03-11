Путин поручил передать Донбассу трофейное вооружение ВСУ

Трофейное вооружение, захваченное у вооруженных сил Украины в ходе проведения спецоперации, нужно передать Донецкой и Луганской Народным республикам. Об этом в ходе своего совещания с членами совбеза РФ заявил глава государства Владимир Путин.
Предложение передать захваченное украинское вооружение Донецкой и Луганской республикам сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, у российской армии скопилось большое число трофейной техники и оружия ВСУ.
«Что касается поставки вооружения, которое оказалось в руках российской армии, я поддерживаю их передачу в воинские подразделения в ЛНР и ДНР. Если требуется какие-то решения от меня, я готов», — заявил Путин.
Трофейное вооружение, захваченное у вооруженных сил Украины в ходе проведения спецоперации, нужно передать Донецкой и Луганской Народным республикам. Об этом в ходе своего совещания с членами совбеза РФ заявил глава государства Владимир Путин. Предложение передать захваченное украинское вооружение Донецкой и Луганской республикам сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, у российской армии скопилось большое число трофейной техники и оружия ВСУ. «Что касается поставки вооружения, которое оказалось в руках российской армии, я поддерживаю их передачу в воинские подразделения в ЛНР и ДНР. Если требуется какие-то решения от меня, я готов», — заявил Путин.