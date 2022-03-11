Путин разрешил добровольцам участвовать в спецоперации на Украине

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Чествование Параолимпийской сборной России в Кремле. Москва, сборная, команда, портрет, путин владимир, параолимпийцы, параолимпийская
Владимир Путин допустил участие добровольцев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин разрешил российским добровольцам участвовать в спецоперации на Украине. Об этом он заявил во время совещания Совбеза РФ.

«Если вы видите, что есть люди, которые на добровольной основе хотят оказать помощь людям проживающим в Донбассе. Ну что же, нужно пойти им навстречу», — заявил он.

Глава государства подчеркнул, что Запад в поддержку действий киевского режима начал отправлять на Украину своих добровольцев. Тем самым нарушаются нормы международного права отметил президент. Информацию об этом подтвердил также глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По его данным, с Ближнего Востока поступило порядка 16 тысяч заявок от добровольцев, желающих воевать за ВСУ.

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Президент РФ Владимир Путин разрешил российским добровольцам участвовать в спецоперации на Украине. Об этом он заявил во время совещания Совбеза РФ. «Если вы видите, что есть люди, которые на добровольной основе хотят оказать помощь людям проживающим в Донбассе. Ну что же, нужно пойти им навстречу», — заявил он. Глава государства подчеркнул, что Запад в поддержку действий киевского режима начал отправлять на Украину своих добровольцев. Тем самым нарушаются нормы международного права отметил президент. Информацию об этом подтвердил также глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По его данным, с Ближнего Востока поступило порядка 16 тысяч заявок от добровольцев, желающих воевать за ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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