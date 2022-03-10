10 марта 2022

В Перми продают популярный банный комплекс

© Служба новостей «URA.RU»
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Чемпионат по банному мастерству. Екатеринбург, баня, банный веник, парилка, париться
В комплексе располагаются 6 различных бань Фото:

На портале «Авито» опубликовано объявление о продаже в Перми филиала «Слудских бань» на ул. Советской, 106. Заведение является одними из самых старых и наиболее популярных в городе.

«Готовый бизнес комплекс, стоимость — 45 млн рублей», — говорится в объявлении. В собственности также находятся 11 соток земли.

Комплекс состоит из двух зданий и включает в себя шесть различных бань: русскую, турецкую, римскую, японскую, «Спалео» и «Гаити». Автор объявления обещает выгодную систему налогообложения, а также окупаемость в течение семи лет. Связаться с владельцем бизнеса URA.RU не удалось. Известный редакции телефон оказался недоступен.

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На портале «Авито» опубликовано объявление о продаже в Перми филиала «Слудских бань» на ул. Советской, 106. Заведение является одними из самых старых и наиболее популярных в городе. «Готовый бизнес комплекс, стоимость — 45 млн рублей», — говорится в объявлении. В собственности также находятся 11 соток земли. Комплекс состоит из двух зданий и включает в себя шесть различных бань: русскую, турецкую, римскую, японскую, «Спалео» и «Гаити». Автор объявления обещает выгодную систему налогообложения, а также окупаемость в течение семи лет. Связаться с владельцем бизнеса URA.RU не удалось. Известный редакции телефон оказался недоступен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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