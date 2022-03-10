В Перми продают популярный банный комплекс

В комплексе располагаются 6 различных бань Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На портале «Авито» опубликовано объявление о продаже в Перми филиала «Слудских бань» на ул. Советской, 106. Заведение является одними из самых старых и наиболее популярных в городе.

«Готовый бизнес комплекс, стоимость — 45 млн рублей», — говорится в объявлении. В собственности также находятся 11 соток земли.

Комплекс состоит из двух зданий и включает в себя шесть различных бань: русскую, турецкую, римскую, японскую, «Спалео» и «Гаити». Автор объявления обещает выгодную систему налогообложения, а также окупаемость в течение семи лет. Связаться с владельцем бизнеса URA.RU не удалось. Известный редакции телефон оказался недоступен.