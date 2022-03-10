10 марта 2022

Модель из Екатеринбурга пошла на «Холостяк» за новым мужем

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, сердце, роза, цветок, замок
Модель утверждает, что времени на знакомства в обычной жизни у нее нет Фото:

Модель, блогер и телеведущая из Екатеринбурга Яна Сапета стала участницей нового сезона шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе телеканала.

«Я подумала, что очень хочу влюбиться! Потом я увидела рекламу кастинга и решила, что стоит мне пойти, так как в обычной жизни времени на знакомства нет», — рассказала Яна о причинах участия телеканалу.

Яна Сапета ранее была замужем за футболистом московского «Динамо» Александром Сапетой, в браке у них родилась дочь. Позднее футболист и модель развелись.

Ранее на проекте участвовала модель из Екатеринбурга Елена Белкина. Она пришла на проект к «холостяку» Тимати (Тимур Юнусов), пользователи соцсетей обвиняли ее в сходстве с бывшей женой рэпера.

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Модель, блогер и телеведущая из Екатеринбурга Яна Сапета стала участницей нового сезона шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе телеканала. «Я подумала, что очень хочу влюбиться! Потом я увидела рекламу кастинга и решила, что стоит мне пойти, так как в обычной жизни времени на знакомства нет», — рассказала Яна о причинах участия телеканалу. Яна Сапета ранее была замужем за футболистом московского «Динамо» Александром Сапетой, в браке у них родилась дочь. Позднее футболист и модель развелись. Ранее на проекте участвовала модель из Екатеринбурга Елена Белкина. Она пришла на проект к «холостяку» Тимати (Тимур Юнусов), пользователи соцсетей обвиняли ее в сходстве с бывшей женой рэпера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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