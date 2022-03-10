Модель из Екатеринбурга пошла на «Холостяк» за новым мужем

Модель, блогер и телеведущая из Екатеринбурга Яна Сапета стала участницей нового сезона шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе телеканала.
«Я подумала, что очень хочу влюбиться! Потом я увидела рекламу кастинга и решила, что стоит мне пойти, так как в обычной жизни времени на знакомства нет», — рассказала Яна о причинах участия телеканалу.
Яна Сапета ранее была замужем за футболистом московского «Динамо» Александром Сапетой, в браке у них родилась дочь. Позднее футболист и модель развелись.
Ранее на проекте участвовала модель из Екатеринбурга Елена Белкина. Она пришла на проект к «холостяку» Тимати (Тимур Юнусов), пользователи соцсетей обвиняли ее в сходстве с бывшей женой рэпера.
Модель, блогер и телеведущая из Екатеринбурга Яна Сапета стала участницей нового сезона шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе телеканала. «Я подумала, что очень хочу влюбиться! Потом я увидела рекламу кастинга и решила, что стоит мне пойти, так как в обычной жизни времени на знакомства нет», — рассказала Яна о причинах участия телеканалу. Яна Сапета ранее была замужем за футболистом московского «Динамо» Александром Сапетой, в браке у них родилась дочь. Позднее футболист и модель развелись. Ранее на проекте участвовала модель из Екатеринбурга Елена Белкина. Она пришла на проект к «холостяку» Тимати (Тимур Юнусов), пользователи соцсетей обвиняли ее в сходстве с бывшей женой рэпера.