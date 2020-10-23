В некоторых telegram-каналах посчитали, что Елена Белкина похожа на Анастасию Решетову Фото: Instagram Анастасии Решетовой и Елены Белкиной

Первой участницей шоу «Холостяк» с рэпером Тимати (Тимуром Юнусовым) стала модель и блогер из Екатеринбурга Елена Белкина. Светские «тележки» уже успели обвинить девушку в сходстве с экс-возлюбленной Тимати Анастасией Решетовой.

Авторы ряда telegram-каналов считают Анастасию Решетову и Елену Белкину очень похожими. Согласны? Фото: Instagram Анастасии Решетовой и Елены Белкиной

В комментариях к постам поклонники Тимати, жгучих брюнеток и шоу про любовь разошлись во мнениях. Кто-то обвиняет современных девушек в том, что все они на одно лицо. Другие в ответ предлагают окунуться в советские фотоальбомы и вспомнить время, когда людей действительно было сложно отличить друг от друга.

Люди недовольны

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