В некоторых telegram-каналах посчитали, что Елена Белкина похожа на Анастасию Решетову Фото: Instagram Анастасии Решетовой и Елены Белкиной
Первой участницей шоу «Холостяк» с рэпером Тимати (Тимуром Юнусовым) стала модель и блогер из Екатеринбурга Елена Белкина. Светские «тележки» уже успели обвинить девушку в сходстве с экс-возлюбленной Тимати Анастасией Решетовой.
Авторы ряда telegram-каналов считают Анастасию Решетову и Елену Белкину очень похожими. Согласны?
Фото: Instagram Анастасии Решетовой и Елены Белкиной
В комментариях к постам поклонники Тимати, жгучих брюнеток и шоу про любовь разошлись во мнениях. Кто-то обвиняет современных девушек в том, что все они на одно лицо. Другие в ответ предлагают окунуться в советские фотоальбомы и вспомнить время, когда людей действительно было сложно отличить друг от друга.
Люди недовольны
Точка зрения, что девушки действительно неотличимы, пришлась по вкусу не только комментатору Анне
Сейчас все одинаково красивые, а раньше были просто одинаковые
Мнения кардинально разделились
Комплимент на максималках
Кто-то уверен, что уральская участница «Холостяка» хранит скелеты в шкафу
Особо посвященные поклонники делают ставки, кого же выберет Тимати
Статистика и аналитика
Увидев первую участницу «Холостяка», другим даже не дают шанса проявить себя