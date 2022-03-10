10 марта 2022

В Челябинскую область придут аномальные морозы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск , зима, буран, погода, общественный транспорт, снегопад, климат, проспект ленина, мороз, городской автобус
Похолодание придет к челябинцам уже в ночь на суббботу Фото:

Похолодание до минус 33-35 градусов ожидается в Челябинскую область 12, 13 и 14 марта. Это следует из прогноза регионального ЦГМС. При этом ночные морозы будет сменяться резким потеплением в светлое время суток.

«В ночь с 12 на 13 марта столбик термометра опустится до минус 28-33 градусов. Ночью 14 марта — до минус 35 градусов мороза в горах и низинах. В ночь на понедельник, 15 марта, до минус 32 градусов», — пояснили URA.RU в областном гидрометцентре.

При этом все три дня — субботу, воскресенье и понедельник — будет относительно тепло. Температура будет колебаться от минус 15 градусов, поднимаясь до минус 4 градусов. Осадков не ожидается до понедельника, когда днем пройдет снег.

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Похолодание до минус 33-35 градусов ожидается в Челябинскую область 12, 13 и 14 марта. Это следует из прогноза регионального ЦГМС. При этом ночные морозы будет сменяться резким потеплением в светлое время суток. «В ночь с 12 на 13 марта столбик термометра опустится до минус 28-33 градусов. Ночью 14 марта — до минус 35 градусов мороза в горах и низинах. В ночь на понедельник, 15 марта, до минус 32 градусов», — пояснили URA.RU в областном гидрометцентре. При этом все три дня — субботу, воскресенье и понедельник — будет относительно тепло. Температура будет колебаться от минус 15 градусов, поднимаясь до минус 4 градусов. Осадков не ожидается до понедельника, когда днем пройдет снег.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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