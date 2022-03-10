Похолодание придет к челябинцам уже в ночь на суббботу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Похолодание до минус 33-35 градусов ожидается в Челябинскую область 12, 13 и 14 марта. Это следует из прогноза регионального ЦГМС. При этом ночные морозы будет сменяться резким потеплением в светлое время суток.

«В ночь с 12 на 13 марта столбик термометра опустится до минус 28-33 градусов. Ночью 14 марта — до минус 35 градусов мороза в горах и низинах. В ночь на понедельник, 15 марта, до минус 32 градусов», — пояснили URA.RU в областном гидрометцентре.

При этом все три дня — субботу, воскресенье и понедельник — будет относительно тепло. Температура будет колебаться от минус 15 градусов, поднимаясь до минус 4 градусов. Осадков не ожидается до понедельника, когда днем пройдет снег.

Скрин: официальный сайт челябинского ЦГМС