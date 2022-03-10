Московская компания купила еще одно месторождение в ЯНАО

«ЯМАЛ Север» будет добывать полезные ископаемые на участке Харатский Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Компания «ЯМАЛ Север», зарегистрированная в Москве, приобрела еще одно месторождение в ЯНАО. Как сообщается на сайте Роснедр, участок недр Харатский обошелся обществу в 44 миллиона рублей.

«По результатам проведения аукциона победителем признано ООО „ЯМАЛ Север“, предложившее размер разового платежа за пользование недрами в сумме 44 330 000 (сорок четыре миллиона триста тридцать тысяч) рублей», — сообщается на сайте ведомства. Помимо «ЯМАЛ Север», в аукционе принимало участие ПАО «Газпром нефть».

Площадь месторождения составляет 1162 квадратных километра. Прогнозируемые запасы нефти составляют 5,9 млн тонн, газа — 32,0 млрд кубических метров, конденсата — 4,6 млн тонн.

Ранее URA.RU сообщало, что «ЯМАЛ Север» выиграл аукцион на пользование недрами на участках Тарминского и Тамбейского месторождений. Участки обошлись компании более чем в 500 миллионов рублей.