10 марта 2022
09 марта 2022

Московская компания купила еще одно месторождение в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарты. Сургут , буровая, нефть, качалки
«ЯМАЛ Север» будет добывать полезные ископаемые на участке Харатский Фото:

Компания «ЯМАЛ Север», зарегистрированная в Москве, приобрела еще одно месторождение в ЯНАО. Как сообщается на сайте Роснедр, участок недр Харатский обошелся обществу в 44 миллиона рублей.

«По результатам проведения аукциона победителем признано ООО „ЯМАЛ Север“, предложившее размер разового платежа за пользование недрами в сумме 44 330 000 (сорок четыре миллиона триста тридцать тысяч) рублей», — сообщается на сайте ведомства. Помимо «ЯМАЛ Север», в аукционе принимало участие ПАО «Газпром нефть».

Площадь месторождения составляет 1162 квадратных километра. Прогнозируемые запасы нефти составляют 5,9 млн тонн, газа — 32,0 млрд кубических метров, конденсата — 4,6 млн тонн.

Ранее URA.RU сообщало, что «ЯМАЛ Север» выиграл аукцион на пользование недрами на участках Тарминского и Тамбейского месторождений. Участки обошлись компании более чем в 500 миллионов рублей.

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Компания «ЯМАЛ Север», зарегистрированная в Москве, приобрела еще одно месторождение в ЯНАО. Как сообщается на сайте Роснедр, участок недр Харатский обошелся обществу в 44 миллиона рублей. «По результатам проведения аукциона победителем признано ООО „ЯМАЛ Север“, предложившее размер разового платежа за пользование недрами в сумме 44 330 000 (сорок четыре миллиона триста тридцать тысяч) рублей», — сообщается на сайте ведомства. Помимо «ЯМАЛ Север», в аукционе принимало участие ПАО «Газпром нефть». Площадь месторождения составляет 1162 квадратных километра. Прогнозируемые запасы нефти составляют 5,9 млн тонн, газа — 32,0 млрд кубических метров, конденсата — 4,6 млн тонн. Ранее URA.RU сообщало, что «ЯМАЛ Север» выиграл аукцион на пользование недрами на участках Тарминского и Тамбейского месторождений. Участки обошлись компании более чем в 500 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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