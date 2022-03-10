Московская компания выиграла аукцион по добыче нефти в ЯНАО

10 марта 2022 в 13:44 Размер текста - 17 +

Компания ООО «ЯМАЛ Север» заплатила 300 миллионов за пользование недрами в ЯНАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Московская компания ООО «ЯМАЛ Север» выиграла аукцион на пользование недрами на участке Тарминского месторождения ЯНАО, заплатив около 300 миллионов рублей. Как сообщается на официальном сайте Роснедр, компания также выиграла днем ранее аукцион на право пользования участком Тамбейского месторождения. «Участок недр Тарминский в административном отношении расположен на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Аукцион признан состоявшимся. Количество пройденных шагов 11. По результатам проведения аукциона победителем признано ООО „ЯМАЛ Север“, предложившее размер разового платежа за пользование недрами в сумме 229 740 000», — говорится в сообщении Площадь проданного участка недр Тарминского месторождения ЯНАО составляет почти 20 квадратных километров. В аукционе помимо ООО «ЯМАЛ Север» участвовали ПАО «Газпром нефть» и ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ». Они также участвовали в торгах за участок Тамбейского месторождения, но московское общество с ограниченной ответственностью предложило за него 256 миллионов рублей. Ранее URA.RU сообщало, что Роснедра объявили о начале аукционов на право пользования недрами в ЯНАО. Участки Тарминского и Тамбейского месторождения оценивались в 122 и 109 миллионов рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Московская компания ООО «ЯМАЛ Север» выиграла аукцион на пользование недрами на участке Тарминского месторождения ЯНАО, заплатив около 300 миллионов рублей. Как сообщается на официальном сайте Роснедр, компания также выиграла днем ранее аукцион на право пользования участком Тамбейского месторождения. «Участок недр Тарминский в административном отношении расположен на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Аукцион признан состоявшимся. Количество пройденных шагов 11. По результатам проведения аукциона победителем признано ООО „ЯМАЛ Север“, предложившее размер разового платежа за пользование недрами в сумме 229 740 000», — говорится в сообщении Площадь проданного участка недр Тарминского месторождения ЯНАО составляет почти 20 квадратных километров. В аукционе помимо ООО «ЯМАЛ Север» участвовали ПАО «Газпром нефть» и ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ». Они также участвовали в торгах за участок Тамбейского месторождения, но московское общество с ограниченной ответственностью предложило за него 256 миллионов рублей. Ранее URA.RU сообщало, что Роснедра объявили о начале аукционов на право пользования недрами в ЯНАО. Участки Тарминского и Тамбейского месторождения оценивались в 122 и 109 миллионов рублей.