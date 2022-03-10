В Челябинской области окончательно отменили QR-коды

QR-коды потеряли актуальность в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

В Челябинской области отменили QR-коды в сфере спорта и культуры. Таким образом, в области можно посещать любые мероприятия без кода о вакцинации от коронавируса, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.

«В связи с улучшением эпидситуации в Челябинской области отменяются QR-коды для посещения театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер», — говорится в сообщении пресс-службы администрации области.

28 февраля Алексей Текслер заявил, что эпидситуация в области позволяет снять ограничения по QR-кодам. Стал свободным доступ в ТРК и другие заведения. Однако, при посещении культурных и спортивных мероприятий коды были необходимы.