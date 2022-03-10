10 марта 2022

В Челябинской области окончательно отменили QR-коды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проверка QR-кодов в ТРК. Челябинск, qr-код, эпидемия, куар код, коронавирус, пандемия, проверка qr-кода, локдаун, трк никитинский
QR-коды потеряли актуальность в Челябинске Фото:
новость из сюжета
В России повсеместно введут QR-коды

В Челябинской области отменили QR-коды в сфере спорта и культуры. Таким образом, в области можно посещать любые мероприятия без кода о вакцинации от коронавируса, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.

«В связи с улучшением эпидситуации в Челябинской области отменяются QR-коды для посещения театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер», — говорится в сообщении пресс-службы администрации области.

28 февраля Алексей Текслер заявил, что эпидситуация в области позволяет снять ограничения по QR-кодам. Стал свободным доступ в ТРК и другие заведения. Однако, при посещении культурных и спортивных мероприятий коды были необходимы.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Челябинской области отменили QR-коды в сфере спорта и культуры. Таким образом, в области можно посещать любые мероприятия без кода о вакцинации от коронавируса, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. «В связи с улучшением эпидситуации в Челябинской области отменяются QR-коды для посещения театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер», — говорится в сообщении пресс-службы администрации области. 28 февраля Алексей Текслер заявил, что эпидситуация в области позволяет снять ограничения по QR-кодам. Стал свободным доступ в ТРК и другие заведения. Однако, при посещении культурных и спортивных мероприятий коды были необходимы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...