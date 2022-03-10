Миллиардер Пумпянский покинул «Синару» из-за санкций ЕС

11 марта 2022 в 14:53 Размер текста - 17 +

Ранее Дмитрий Пумпянский оставил должности в «ТМК» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Миллиардер Дмитрий Пумпянский и его сын Александр подали в отставку со всех должностей, которые они занимали в группе «Синара». Об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании. Помимо этого сообщается, что Пумпянские перестали быть бенефициарами группы. «Дмитрий и Александр Пумпянские вышли из бенефициаров Группы, а также с 9 марта 2022 года — из состава Советов директоров АО „Группа Синара“, ПАО „Банк Синара“ и АО „СТМ“», — указано в пресс-релизе. Помимо этого, Дмитрий Пумпянский покинул должность президента группы «Синара». Александр Пумпянский — пост председателя Советов директоров группы и банка «Синара». «Все предприятия, входящие в Группу, — холдинг СТМ, Синара-Девелопмент, Банк Синара и другие — продолжают работать в штатном режиме, обеспечивая непрерывность производственного процесса и выполнение всех обязательств перед своими сотрудниками, партнерами, клиентами и заказчиками», — отмечается в сообщении. 9 марта Евросоюз ввел санкции в отношении Дмитрия Пумпянского и членов его семьи. 11 марта Дмитрий Пумпянский также «вышел из бенефициаров» «Трубной металлургической компании» и вместе с сыном покинул Совет директоров ТМК. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Миллиардер Дмитрий Пумпянский и его сын Александр подали в отставку со всех должностей, которые они занимали в группе «Синара». Об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании. Помимо этого сообщается, что Пумпянские перестали быть бенефициарами группы. «Дмитрий и Александр Пумпянские вышли из бенефициаров Группы, а также с 9 марта 2022 года — из состава Советов директоров АО „Группа Синара“, ПАО „Банк Синара“ и АО „СТМ“», — указано в пресс-релизе. Помимо этого, Дмитрий Пумпянский покинул должность президента группы «Синара». Александр Пумпянский — пост председателя Советов директоров группы и банка «Синара». «Все предприятия, входящие в Группу, — холдинг СТМ, Синара-Девелопмент, Банк Синара и другие — продолжают работать в штатном режиме, обеспечивая непрерывность производственного процесса и выполнение всех обязательств перед своими сотрудниками, партнерами, клиентами и заказчиками», — отмечается в сообщении. 9 марта Евросоюз ввел санкции в отношении Дмитрия Пумпянского и членов его семьи. 11 марта Дмитрий Пумпянский также «вышел из бенефициаров» «Трубной металлургической компании» и вместе с сыном покинул Совет директоров ТМК.