Миллиардер Пумпянский покинул «Синару» из-за санкций ЕС

Миллиардер Дмитрий Пумпянский и его сын Александр подали в отставку со всех должностей, которые они занимали в группе «Синара». Об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании. Помимо этого сообщается, что Пумпянские перестали быть бенефициарами группы.
«Дмитрий и Александр Пумпянские вышли из бенефициаров Группы, а также с 9 марта 2022 года — из состава Советов директоров АО „Группа Синара“, ПАО „Банк Синара“ и АО „СТМ“», — указано в пресс-релизе. Помимо этого, Дмитрий Пумпянский покинул должность президента группы «Синара». Александр Пумпянский — пост председателя Советов директоров группы и банка «Синара».
«Все предприятия, входящие в Группу, — холдинг СТМ, Синара-Девелопмент, Банк Синара и другие — продолжают работать в штатном режиме, обеспечивая непрерывность производственного процесса и выполнение всех обязательств перед своими сотрудниками, партнерами, клиентами и заказчиками», — отмечается в сообщении.
Миллиардер Дмитрий Пумпянский и его сын Александр подали в отставку со всех должностей, которые они занимали в группе «Синара». Об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании. Помимо этого сообщается, что Пумпянские перестали быть бенефициарами группы. «Дмитрий и Александр Пумпянские вышли из бенефициаров Группы, а также с 9 марта 2022 года — из состава Советов директоров АО „Группа Синара“, ПАО „Банк Синара“ и АО „СТМ“», — указано в пресс-релизе. Помимо этого, Дмитрий Пумпянский покинул должность президента группы «Синара». Александр Пумпянский — пост председателя Советов директоров группы и банка «Синара». «Все предприятия, входящие в Группу, — холдинг СТМ, Синара-Девелопмент, Банк Синара и другие — продолжают работать в штатном режиме, обеспечивая непрерывность производственного процесса и выполнение всех обязательств перед своими сотрудниками, партнерами, клиентами и заказчиками», — отмечается в сообщении. 9 марта Евросоюз ввел санкции в отношении Дмитрия Пумпянского и членов его семьи. 11 марта Дмитрий Пумпянский также «вышел из бенефициаров» «Трубной металлургической компании» и вместе с сыном покинул Совет директоров ТМК.