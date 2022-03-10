Пумпянский вышел из состава совета директоров ТМК

Председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский, попавший днем ранее под санкции Евросоюза, покинул совет директоров компании. Об этом сообщили в пресс-службе ТМК.
«Пумпянский вышел из бенефициаров и покинул совет директоров компании. Из состава совета директоров ТМК также вышел и его сын — Александр Пумпянский», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ТМК.
Помимо Пумпянского в санкционный список попало еще 13 российских бизнесменов. Среди них владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин, председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» (Тобольск) Дмитрий Конов, глава правления «Роснано» Сергей Куликов и другие.
Председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский, попавший днем ранее под санкции Евросоюза, покинул совет директоров компании. Об этом сообщили в пресс-службе ТМК. «Пумпянский вышел из бенефициаров и покинул совет директоров компании. Из состава совета директоров ТМК также вышел и его сын — Александр Пумпянский», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ТМК. Помимо Пумпянского в санкционный список попало еще 13 российских бизнесменов. Среди них владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин, председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» (Тобольск) Дмитрий Конов, глава правления «Роснано» Сергей Куликов и другие. Ранее США и Евросоюз ввели масштабные экономические санкции против России. В частности, США запретили инвестировать и импортировать российские энергоносители, пишет телеканал 360. Причиной введения санкций стала спецоперация России на Украине. Свою работу в РФ приостановили десятки крупнейших мировых брендов и корпораций.