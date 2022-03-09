Евросоюз ввел санкции против миллиардера Пумпянского

Дмитрий Пумпянский вместе с членами семьи попал под ограничения ЕС Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Председатель совета директоров ТМК, владелец группы «Синара» Дмитрий Пумпянский и члены его семьи попали в санкционный список Евросоюза. Об этом говорится в обновленном списке, опубликованном Еврокомиссией. Вместе с бизнесменом в перечне значатся еще 13 владельцев и топ-менеджеров крупных российских предприятий.

«Следующие лица добавлены в список: Дмитрий Пумпянский, [супруга] Галина Пумпянская, [сын] Александр Пумпянский. <…> Дмитрий Пумпянский участвует в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник доходов для правительства Российской Федерация, которое несет ответственность за „аннексию“ Крыма и дестабилизацию Украины», — говорится в документе.

Также в списке указаны владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин, председатель правления «Сибура» Дмитрий Конов, глава правления «Роснано» Сергей Куликов и другие. Отмечается, что многие фигуранты списка, включая Пумпянского, участвовали во встрече президента РФ Владимира Путина 24 февраля — в день начала спецоперации на территории Украины.

Ранее США и Евросоюз ввели масштабные экономические санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, США запретили инвестировать и импортировать российские энергоносители. Санкции Евросоюза коснулись крупнейших банков РФ, которых отключили от платежной системы SWIFT.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам