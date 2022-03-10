Десантник из ХМАО погиб во время спецоперации на Украине

Николай Казак служил в псковской десантно-штурмовой дивизии Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Во время спецоперации на Украине погиб десантник из Нижневартовска Николай Казак. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

«В июне 2019 года Николай был призван военным комиссариатом Нижневартовска на военную службу в воздушно-десантные войска. После срочной службы проходил службу по контракту в 104-й гвардейском десантно-штурмовом Краснознаменном, ордена Кутузова полку 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии. У погибшего остались в близкие: жена, мать, сестра, отчим», — сообщили URA.RU в департаменте связей.

Там также добавили, что родным погибшего десантника будут оказаны все необходимые меры социальной поддержки. Похороны Казака должны состояться в Нижневартовске.

Ранее URA.RU сообщало, что два военнослужащих из Югры — Игорь Василенко и Андрей Шамко также погибли во время спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Спецоперация началась 24 февраля по решению президента РФ Владимира Путина. Минобороны РФ уже распространяло официальное заявление о погибших. В ведомстве признали, что есть раненые и попавшие в плен военнослужащие-контрактники, но потери российской стороны, по словам Минобороны, «многократно меньше уничтоженных националистов и военнослужащих украинских вооруженных сил».

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