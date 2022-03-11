В Кремле пригрозили закрытием Instagram в России

Instagram прекратит свою деятельность на территории России в случае подтверждения информации о снятии запрета компании Meta на призывы к насилию в адрес российских военных. Об этом во время общения с прессой заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Эта информация требует внимательного изучения и подтверждения — на слово не хочется верить, потому что трудно это представить. Но уверен, наши соответствующие ведомства будут узнавать, так ли это на самом деле, надеемся что не так, потому что иначе это потребует самых решительных мер по пресечению деятельности этой компании», — ответил Песков на соответствующий вопрос.
Ранее американская корпорация Meta заявила о временном снятии в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрета на призывы к насилию против российских военных. По словам пресс-секретаря компании Энди Стоуна, запрет по-прежнему сохранится на агрессивные призывы против простых граждан. После инцидента спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал Генпрокуратуру наказать Meta за русофобию.
Instagram прекратит свою деятельность на территории России в случае подтверждения информации о снятии запрета компании Meta на призывы к насилию в адрес российских военных. Об этом во время общения с прессой заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Эта информация требует внимательного изучения и подтверждения — на слово не хочется верить, потому что трудно это представить. Но уверен, наши соответствующие ведомства будут узнавать, так ли это на самом деле, надеемся что не так, потому что иначе это потребует самых решительных мер по пресечению деятельности этой компании», — ответил Песков на соответствующий вопрос. Ранее американская корпорация Meta заявила о временном снятии в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрета на призывы к насилию против российских военных. По словам пресс-секретаря компании Энди Стоуна, запрет по-прежнему сохранится на агрессивные призывы против простых граждан. После инцидента спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал Генпрокуратуру наказать Meta за русофобию.