Тюменский мясокомбинат сделал пять тонн колбасы из 860 кг сырья

11 марта 2022 в 15:40 Размер текста - 17 +

Из-за ошибки в документах на мясокомбинате появилась колбаса, сделанная «из воздуха» (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На «Ишимском мясокомбинате» обнаружили колбасу, пять тонн которой, по документам, произвели всего лишь из 867 килограммов сырья. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области. «Выявлено нарушение допущенное ООО „Ишимский мясокомбинат“. Предприятием оформлен сертификат на ливерную колбасу „Печеночная“, массой 5 000 кг, выработанной из сырья неизвестного происхождения. Так, согласно записям, масса использованного сырья для производства колбасы составила 867 кг», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области. На мясокомбинат возбудили административное дело. За неправильное оформление документов его оштрафовали на 15 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что на этом же производстве в составе продуктов нашли антибиотики. Запрещенные вещества были в пельменях, колбасе и котлетах. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

На «Ишимском мясокомбинате» обнаружили колбасу, пять тонн которой, по документам, произвели всего лишь из 867 килограммов сырья. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области. «Выявлено нарушение допущенное ООО „Ишимский мясокомбинат“. Предприятием оформлен сертификат на ливерную колбасу „Печеночная“, массой 5 000 кг, выработанной из сырья неизвестного происхождения. Так, согласно записям, масса использованного сырья для производства колбасы составила 867 кг», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области. На мясокомбинат возбудили административное дело. За неправильное оформление документов его оштрафовали на 15 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что на этом же производстве в составе продуктов нашли антибиотики. Запрещенные вещества были в пельменях, колбасе и котлетах.