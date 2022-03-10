Тюменский мясокомбинат сделал пять тонн колбасы из 860 кг сырья

На «Ишимском мясокомбинате» обнаружили колбасу, пять тонн которой, по документам, произвели всего лишь из 867 килограммов сырья. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области.
«Выявлено нарушение допущенное ООО „Ишимский мясокомбинат“. Предприятием оформлен сертификат на ливерную колбасу „Печеночная“, массой 5 000 кг, выработанной из сырья неизвестного происхождения. Так, согласно записям, масса использованного сырья для производства колбасы составила 867 кг», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области.
На мясокомбинат возбудили административное дело. За неправильное оформление документов его оштрафовали на 15 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что на этом же производстве в составе продуктов нашли антибиотики. Запрещенные вещества были в пельменях, колбасе и котлетах.
На «Ишимском мясокомбинате» обнаружили колбасу, пять тонн которой, по документам, произвели всего лишь из 867 килограммов сырья. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области. «Выявлено нарушение допущенное ООО „Ишимский мясокомбинат“. Предприятием оформлен сертификат на ливерную колбасу „Печеночная“, массой 5 000 кг, выработанной из сырья неизвестного происхождения. Так, согласно записям, масса использованного сырья для производства колбасы составила 867 кг», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области. На мясокомбинат возбудили административное дело. За неправильное оформление документов его оштрафовали на 15 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что на этом же производстве в составе продуктов нашли антибиотики. Запрещенные вещества были в пельменях, колбасе и котлетах.